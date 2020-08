Gente insiste en la polémica con los gobernadores ¡no hay polémica!: Gatell

México.- Este lunes, 03 de agosto, el sub secretario de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que no existe conflicto alguno con los mandatarios que exigieron la semana pasada su renuncia por supuestamente no saber manejar la pandemia del coronavirus

“No hay polémica, aprovecho para comentar que hoy tuvimos una espléndida reunión, una de muchas que hemos tenido, con el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, otros cinco gobernadores y varios y varias funcionarias del gobierno federal”

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Dijo que como siempre, la reunión verso en un ambiente de trabajo constructivo, un énfasis de todos ellos en la unidad y en la necesidad de mantener un trabajo técnico, pues la mayoría de los gobernadores lo dicen enfáticamente: “Lo político tiene otro camino, Covid tiene un camino técnico”, como la dispuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló.

Por lo anterior, Hugo López-Gatell, reiteró que él seguirá trabajando en lo técnico, pues realmente no tiene otro elemento que sea más importante en este momento, que el de atender la epidemia con base en la ciencia y la técnica.

“Si alguien tiene inquietudes de otro carácter, pues respetamos que alguien prefiera tener otras prioridades, para nosotros es un trabajo técnico prioritario en la Unidad Nacional, el Gobierno de México y los 32 gobernadores, todos los que se quieran sumar en esa perspectiva, como lo expresó el presidente de Conago y todos los gobernadores que asisten a las reuniones de Conago, pues seguimos en la unidad y el que quiera estar fuera de esto pues se le invita nuevamente a que se integre”, dijo.

Te puede interesar:

Gobernadores de oposición contra López-Gatell

Apoyamos a López-Gatell, ha hecho un buen trabajo: AMLO tras petición de nueve gobernadores que exigen su renuncia

Pide Alfaro a AMLO revisar queja contra López-Gatell

Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila: "Sí firme y no me rajo" por pedir renuncia de Gatell