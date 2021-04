Gobernador Silvano Aureoles aseguró que “decidió encarar a halconeros” tras video de agresión

Aguililla, Michoacán. - Luego de que el video de Silvano Aureoles empujando a un maestro que se manifestaba se hiciera viral en las redes sociales, el mandatario estatal compartió un texto en donde señaló que su acción se debió a “encarar a un halconero” que se encontraba en la plaza pública del municipio.

“En medio de esa situación, nos encontramos una manifestación de halconeros que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina y a un servidor y yo decidí encarar a uno de los provocadores”, señaló Aureoles a través de una publicación que compartió en sus cuentas oficiales.

El mandatario señaló que durante su gira de paz por Aguililla, la cual tenía como objetivo trabajar en acciones para erradicar la violencia que se registra en la comunidad y que ha desplazado a las familias michoacanas, así como ha cobrado miles de vidas; pero durante la visita al poblado ubicado en la zona de Tierra Caliente, el mandatario fue recibido por una protesta pacífica, de acuerdo a los videos que circulan en redes.

Presuntamente un maestro de Aguililla, aprovecharía la visita del gobernador perredista a la entidad, y con carteles salió a las calles a manifestarse y pedirle a las autoridades que efectuaron acciones ante la violencia que se vive en el municipio y en la entidad, sin embargo, Aureoles no tomaría bien las protestas y agredió físicamente al presunto docente, y luego señala de pertenecer al crimen organizado y ser un halconero.

“En Michoacán saben que yo los defiendo y vamos a seguir peleando por el respeto a la ley y a las instituciones. He recorrido un sinfín de veces mi estado y lo voy a seguir haciendo como cualquier otro ciudadano de Michoacán”, agregó el integrante de la Alianza Federalista.

Asimismo, aprovechó para señalar que la violencia que sucede en Aguililla, es un tema que todo el mundo conoce, la situación de guerra y bloqueo de carreteras, incluso señaló que estas acciones afectan a las personas enfermas para poder trasladarse, así como la llegada de insumos básicos.

“Ante esa situación, cualquier otro gobernador se hubiese quedado en Morelia, pero, a pesar de que me aconsejaban no ir, decidí dar la cara porque no voy a permitir que cientos de familias vivan amenazadas cada vez que los grupos deciden agarrarse a balazos”, agregó el gobernador de la meseta purépecha.

Tras el video que se viralizó en cuestión de segundos, el gobernador de Michoacán fue criticado por la acción de empujar a un ciudadano, esto luego de haberse bajado de la camioneta de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en donde viajaba, así como con los elementos de la Guardia Nacional que lo escoltaban; pues el protestante no había dado indicios de agresión en contra del mandatario.

Silvano Aureoles señala que solo reaccionó ante las agresiones de los manifestantes

Posterior a la publicaciones, el mandatario subió un video a sus redes sociales, en donde hacía una petición a las autoridades federales a que tomaran nota de la situación que se vivía en la entidad bajo el crimen organizado, pues señaló que este asunto le pertenece a la federación, mientras que aclaró que el estado continuará trabajando en acciones que erradiquen la violencia.

“Por ello es importante, y hago el llamado al presidente de la República, a la secretaria de Seguridad Pública, a la propia secretaria de Gobernación, para que tomen nota que estas acciones son resultado de las acciones de la delincuencia organizada que es competencia del Gobierno de la República”, agregó Silvano Aureoles.