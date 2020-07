Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, revela que tuvo Covid-19

Tijuana, Baja California.- El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, reveló ayer que tuvo Covid-19 a principios de enero de este año, de acuerdo a un examen de anticuerpos que se realizó alrededor de tres meses después de haber padecido la enfermedad.

Durante la conferencia de prensa diaria realizada para dar a conocer el panorama del coronavirus en el estado, el mandatario reconoció que tuvo síntomas como tos, dolor de cabeza, fatiga y dolor de músculos.

"Sí les tengo que decir que a principios de enero tuve una tos muy fuerte y seguido le comentaba al doctor (al secretario de Salud Alonso Pérez Rico) que traía una tos consistente, dolor de cabeza, hablamos de principios de enero, cuando no se sabía nada de este virus cuando menos en América", relató.

Mencionó que el secretario de Salud estatal lo acompañó al médico en par de ocasiones debido a que seguía con problemas respiratorios, sin embargo, no le encontraron nada y le dijeron que su salud estaba bien.

Posteriormente, lo revisaron de nuevo en la ciudad de Tijuana y le diagnosticaron sinusitis.

Cuando se viene en marzo lo del contagio, lo que decía yo 'muchos de esos síntomas yo los tuve', nunca me tumbó, nunca faltamos al trabajo, yo sentía que era una gripa y yo siempre me mantuve alejado, no tuve contacto", aseguró.