Gobernador de Durango da positivo a Covid-19; el viernes se reunió con otros 7 gobernadores en Guanajuato

México. - Luego de que anoche se diera a conocer el contagio positivo de Covid-19 del Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, resulta importante señalar que el pasado viernes 24, el mandatario se reunió con los Gobernadores miembros de la Alianza Federalista por México, en el estado de Guanajuato, lo cual podría implicar un mayor número de funcionarios contagiados por Coronavirus.

"Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, periódicamente me someto a pruebas de #COVID19 Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios mi pronta recuperación" compartió el Gobernador de Durango en su cuenta de Twitter.

Entre los Gobernadores que se encontraron en la reunión fueron, José Rosas Aispuro, Gobernador de Durango, Diego Sinhue Rodriguez, Gobernador de Guanajuato, Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, Martín Orozco Sandoval, Gobernador de Aguascalientes, Francisco García, Gobernador de Tamaulipas, el Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, José Ignacio Peralta, Gobernador de Colima y el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez.

La reuninón se llevó a cabo en la Algondida de Granaditas en el estado de Guanajuato, en donde realizaron la ‘Reunión Interestatal COVID-19’, de forma presencial a pesar del incremento de contagios y muertes por coronavirus en México.

En investigación, el periodico el Debate, solicitó información sobre si se les realizaran pruebas del Coronavirus a los mandatarios del estado de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, así como el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, quien asisitió en representación del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

De acuerdo a la información brindada por el área de comunicación social de Aguascalientes, informó que el sector salud de aplica pruebas al mandatario Martín Orozco, siempre que considera necesario o en situación de riesgo de contagio, así mismo bajo las recomendaciones médicas del personal de salud del estado.

Por su parte, se informó que al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se le realizan pruebas de manera constante para asegurarse que se mantenga en un estado saludable y sin riego de tener Covid-19 o ser una vía de contagio.

Asimismo, el secretario de información de Guanajuato, señaló que el mandatario estatal, Diego Singue Rodríguez, se mantendrá realizando sus actividades de manera remota, buscando que sus actividades puedan realizarse desde casa, también mencionó que desde el inicio de la pandemia se le ha mantenido en contante vigilancia y en caso de presentar algún síntoma se le realizará la prueba.

Señaló que el Gobernador de Guanajuato, mantendra las medidas de sana distancia, así como el uso del cubrebocas, y no tener contacto directo con otras personas mientras lo recomiende la Secretaría de Salud del Estado, asimismo, agregó que durante el tiempo que mantuvo reuniones siempre cumplió las medidas sanitarias.

Por su parte, el Goberno de Jalisco, aún ha brindando respuesta sobre la situación del Secretario de General de Gobierno del estado, Enrique Ibarra, quien también acudió a la reunión en Guanajuato, en representación del mandatario estatal, Enrique Alfaro.

También se señaló por parte de un reclamo de un empresario de León a través de redes sociales, que los Gobernadores gozaron de una banquete que estuvo acompañado de una estudiantina, y en esta también habría estado presente el ejecutivo estatal de Durango, además de los mandatarios asistentes, así como los funcionarios que los acompañaban y el personal encargado de brindar los servicios de comida y música.

Hasta el momento ninguno de los funcionarios ya mencionados ha compartido si se ha sometido a realizarse alguna prueba de Covid-19 a fin de evitar una mayor propagación del virus, dado a las reuniones y trabajos de agenda que realizan los funcionarios que se encontraron el día viernes en Guanajuato.

