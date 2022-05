Gobernador de Michoacán visitará Aguililla, respaldará llegada de la alcaldesa nombrada hace un mes

Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán visitará Aguililla por primera vez, irá como apoyo y respaldo de la alcaldesa, María de Jesús Montes Mendoza, quien fue nombrada como presidenta municipal interina de Aguililla hace un mes, pero que nunca se ha parado en el municipio desde que fue investida con el cargo.

Alfredo Ramírez Bedolla, hoy anunció en una conferencia matutina que pronto irán al municipio de la mano con la edil del Partido Verde Ecologista de Michoacán (PV), que al día de hoy sigue despachando desde la ciudad de Morelia.

“Pronto vamos a ir a Aguililla, vamos a acompañar a la presidenta municipal, vamos a darle todo el respaldo para que pueda cumplir sus funciones de presidenta municipal”, declaró el gobernador.

Recordó que el dirigente estatal del PV ya dio declaraciones del por qué la alcaldesa está trabajando desde Morelia y que no tiene que ver con temas de seguridad, señalando que la estancia en la capital es para buscar recursos económicos para obras en Aguililla.

“Nos informa el dirigente del PV, que no tiene amenazas en su contra, pero que está despachando desde Morelia y tiene que ver con gestión de obras, gestiones que realiza, nosotros iremos pronto, en los próximos días a Aguililla”, destacó el mandatario.

También señaló que no tiene información de que algún otro presidente municipal no esté despachando desde su municipio, pero no descartó el hecho, solo recalcó que no tiene datos al respecto.

Desde principios de año, Ramírez Bedolla anunció el programa «Plan Integral del Bienestar para Aguililla», en el que trabajan 16 dependencias de orden federal y 7 de orden estatal, con el objetivo de lograr la paz en el municipio y la reestructuración del tejido social. Pero desde que el programa fue anunciado, el titular del poder ejecutivo estatal no se ha presentado en el municipio para anunciarlo a la población.

En una entrevista que nos otorgó el padre Gilberto Vergara, señaló que el famoso plan en beneficio de Aguililla «no se ve», y que tanto el gobierno estatal, como federal no han cumplido con los compromisos hechos con la gente del municipio, que las mesas de seguridad y pacificación están suspendidas, y que desde el asesinato del alcalde César Arturo Valencia Caballero, ninguna autoridad ha estado presente en las tierras donde el narcotráfico ha azotado por décadas.