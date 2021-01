Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, da negativo a Covid-19 tras visita de AMLO

Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dio negativo a la prueba Covid-19 a la que fue sometido luego de haber pasado dos días junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y este anunciara que estaba contagiado de coronavirus SARS-CoV-2.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el gobernador, también conocido como “El Bronco”, anunció que había resultado negativo a la prueba, luego de realizar la gira con el jefe del Ejecutivo el fin de semana pasado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Les comunico que, luego de haber asistido a eventos con el Presidente el pasado fin de semana, ayer me realicé una prueba Covid19 y el resultado ha sido negativo. Agradezco sus mensajes de preocupación y me comprometo a seguir cuidando mi salud y la de quienes me rodean”, escribió en la res social.

En días previos, el secretario de Salud del estado de Nuevo León, Manuel de la O, había indicado que Jaime Rodríguez no se sometería a una prueba Covid-19, luego de su encuentro con AMLO, a menos que este presentara síntomas que dieran indicios a un posible contagios.

Asimismo el secretario aseguró mantener un control en el estado de salud del Gobernador, quien respondía de manera efectiva antes sus indicaciones.

Sin embargo El Bronco se sometió a la prueba Covid para descartar en primera instancia cualquier sospecha de contagio luego de que el 24 de enero AMLO diera positivo y ambos realizaran una gira por el estado el 22 y 23 del mismo mes.

Lee más: Niega Jaime Rodríguez "Bronco" acuerdo por vacunas con empresario

El Bronco da negativo a Covid-19/Twitter

No sólo Jaime Rodríguez ha tenido que someterse a pruebas médicas para descartar cualquier riesgo de salud por el coronavirus SARS-CoV-2 tras el contagio de AMLO.

Varios miembros del Gobierno Federal han tenido que cometerse a pruebas y un estricto aislamiento para asegurar no haber contraído la enfermedad respiratoria que ha matado a más de 150 mil mexicanos desde que inició la pandemia en México.

Entre los funcionario que se han sometido a pruebas Covid-19 se encuentran, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Marcelo Ebrard, canciller de México, incluso Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Leer más: Jaime Rodríguez enviará a Manuel de la O a Rusia tras autorización de AMLO para compra de vacuna Covid-19

Hasta el momento no se ha confirmado un caso de Covid-19 respecto al círculo de personas que mantuvo AMLO durante los días previos a su confirmación de contagio de coronavirus SARS-CoV-2.