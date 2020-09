Gobernador de Tamaulipas pide acuerdo por crisis de agua

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pidió la presencia en Tamaulipas de la titular de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, para instalar una mesa de negociación entre autoridades y productores de los distritos de riego, con el fin de llegar a un acuerdo y pagar a tiempo el adeudo de agua que tiene México con Estados Unidos, cuyo plazo vence en un mes.

"Es un tema complejo, es un tema difícil, pero tenemos que enfrentarlo, es por eso que estamos haciendo un llamado a la Conagua, para que establezca una mesa (de diálogo) aquí en Tamaulipas", pidió el Mandatario tamaulipeco.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La reunión propuso que se realice en Tamaulipas, donde estén presentes la directora de Conagua, y el Mandatario estatal, así como usuarios y productores del Distrito 025, entre otras autoridades y legisladores.

"Ahora ¿no puede?, pues, entonces que entreguen el control de agua a los estados, ya nos pondríamos nosotros de acuerdo, pero ahorita lo que establece la constitución y las leyes es que el responsable de controlar las aguas en el país, es precisamente el Gobierno central, entonces que asuma cada quien la responsabilidad que le corresponde", añadió.

El jueves de la semana pasada, cerca de 300 agricultores de Tamaulipas del Distrito de Riego 025, protestaron en la delegación de la Comisión Nacional del Agua de Nuevo León, para exigir equidad en el reparto de agua de la cuenca del Río Bravo, y solicitar una reunión urgente con Jiménez Cisneros para abordar el asunto.

Agricultores de Tamaulipas se manifestaron en la delegación de la Conagua en Nuevo León. Foto: Agencia Reforma

García Cabeza de Vaca, en conferencia hoy en Palacio de Gobierno, precisó que ya habló con la funcionaria federal para exhortarla a que se apersone en la entidad y atienda la crisis que se registra entre productores y el Gobierno central.

Externó que el Gobierno central por medio de la Conagua es el único responsable del manejo de agua y que es quien debe encabezar el diálogo con las partes en conflicto para cumplir con el pago puntual a Estados Unidos, como se establece en el tratado del 44.

"Lo que estamos pidiendo es que venga directamente la directora de la Conagua, la doctora Blanca Elena Jiménez Cisneros, que venga acá a Tamaulipas, que se siente con los titulares de los módulos del 025, con los agricultores, con la autoridad estatal y veamos las opciones que se tienen", planteó.

Advirtió que de entrada no van a dejar sin el abasto de agua al Distrito de riego 025, donde están en riesgo las más de 200 mil hectáreas que se cultivan.

También dijo que no van a permitir que el Gobierno federal y la Conagua transfieran el problema por el pago de agua a Estados Unidos, a las entidades, como Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, y llevarlas a la confrontación.

"No vamos a permitir que el Gobierno central y la Conagua quieran echar la 'pelotita' entre Chihuahua a Tamaulipas, no vamos a permitir que éstos, porque se les da mucho a este gobierno central, es parte de sus características de querer enfrentar a los estados de la frontera con un problema que le compete directamente y exclusivamente al Gobierno de la República", aseveró.

"Esa es la posición de este gobierno, apoyar a los agricultores, pero por ningún motivo caer en el juego que hoy en día se vislumbra por parte del gobierno central de querer enfrentarnos, como está enfrentando a gran parte de este país, no lo vamos a permitir".

No vamos a permitir bajo ningún motivo o circunstancia que nos quieran enfrentar entre hermanos, entre estados, esto es algo que tiene la obligación la Conagua, la federación resolver", agregó.

Dijo que ya ha realizado pláticas con los gobiernos de otros estados que forman parte de la cuenca y que van a buscar opciones para saldar el faltante de agua con Estados Unidos, cuyo plazo vence dentro de un mes.

La semana pasada el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el rechazo de Chihuahua de enviar agua de sus presas a Estados Unidos, planteó que otras entidades cubran el adeudo y se cumpla el compromiso del tratado.

"Siempre hay manera de resolver este tipo de problemas, yo recuerdo y recuerdo bien, en el año de 2003 que era diputado federal, se dio una situación similar y se vieron alternativas para resolver este problema y que los usuarios del 025 tuvieron el agua correspondiente para sus cultivos", subrayó.

"Esperemos que esta no sea la excepción", advirtió, "pero, lo que si les puedo decir, lo que si hay es un responsable, que es el gobierno central, estos son los que tienen que resolver este problema y no seguir con las prácticas con las cuales se han caracterizado, no, de siempre buscar culpables, de no querer asumir la responsabilidad que ellos tienen, que es una responsabilidad establecida en la ley y en la misma constitución".

En los últimos años, puntualizó, no se han registrado las suficientes lluvias para almacenar el agua que se requiere en la cuenca, sobre todo, en el caso del distrito 025, considerado entre los tres más grandes a nivel nacional.

"Definitivamente que sí ha habido una escasez de lluvias, las presas están limitadas, pero considero que con un buen acuerdo, un entendimiento podríamos cubrir tanto las necesidades que se tiene al cumplir con el tratado con Estados Unidos y paralelo poder cubrir los distritos de riego, hoy en día afectados", expresó.

La administración federal, acusó el Gobernador, busca echar el problema del agua en la cuenca a los Estados de la frontera.