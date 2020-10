Jalisco. - El día de hoy los 10 Gobernadores integrantes de la Alianza Federalista realizaron su pronunciamiento para defender el presupuesto 2021 con el objetivo de evitar que se realicen los recortes que hasta ahora se han planteado en tema de infraestructura, salud, campo, productividad, entre otros sectores que se verán afectados por la propuesta presentada por el Gobierno Federal para el siguiente año.

Mediante sus redes sociales, cada Ejecutivo estatal presentó su pronunciamiento para defender el presupuesto que se les disminuyó a las entidaddes para el presupuesto 2021. El día de hoy cada uno ha compartido su postura ante estas medidas que se han implementado, asimismo, solicitaron al Presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una reunión para atender estas problemáticas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Estamos aquí reunidos una vez más como en los días que se forjó la nación y se establecieron los principios del federalismo mexicano para exigirle al Gobierno federal respeto al pueblo de Jalisco [...] estamos aquí para dejar en claro que nuestra demanda no es una persona o un gobernante como el Presidente de México lo ha sostenido" señaló Enrique Alfaro Ramírez al iniciar su rueda de prensa.

El mandatario compartió que durante esta mañana se reunieron los tres poderes de gobierno así como, cada gobernador municipal del estado de Jalisco, además de los poderes legislativos, universidad, iglesia, empresas, diferentes sectores que se reunieron para apoyar al Ejecutivo estatal a solicitar al Gobierno de México atender las demandas que se han presentado.

"Pero también estamos aquí para mandar un mensaje contundente, de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de la federación, estamos aquí orgullosos de ser mexicanos con la convicción de que lo seremos siempre pero ningun estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de la federación cuando el gobierno de la república nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece" señaló Alfaro refiriendose al recurso que se le disminuyó al estado para el siguiente año.

El ejecutivo señaló que permitir las acciones que implementa el Gobierno federal sobre las entidades solo permite invisibilizar el debate público de las problemáticas que enfrentan los estados de la república, por lo que Jalisco no se quedará de brazos cruzados, asimismo, agregó que los señalamientos que realiza el Presidente AMLO durante las Mañaneras solo se traduce a un distanciamiento entre las entidades y la feredación.

"Estamos aquí para defender el presupuesto de Jalisco al que la federación pretende quitarle 9 mil 200 millones de pesos respecto a lo que tuvimos este año, el recorte al presupuesto de Jalisco que pretende el Presidente de México y partido mayoritario en la Cámara de Diputados sería un atropello que podría en riesgo a nuestro estado y sobre todo a nuestra gente", agregó el mandatario de la entidad.

Enrique Alfaro señaló que no se puede permitir que se le quite a la entidad más del 8 por ciento en terminos reales de lo que recibió Jalisco durante este año, cuando el presupuesto federal este año creció 0.3 por ciento, el ejecutivo señaló que la entidad no pide más pero tampoco aceptará menos recurso.

Por su parte, el Goberndor de Michoacán también compartió su pronunciamiento ante el recorte federal a los diferentes sectores, por lo que Silvano Aureoles Conejo, miembro de la Alianza Federalista solicitó al pueblo michoacano a informarse sobre la situación para que pueda defenserse y defender lo que le corresponde.

"Es necesario que la sociedad michoacana esté informada y pueda defenderse, independientemente de militancias partidarias, religiosas, condición socioeconómica, o actividad que desempeñemos", agregó Aureoles.

Hoy más que nunca es momento de cerrar filas #PorJalisco para defender los intereses de nuestra gente y el futuro de nuestro estado. Escucha #EnVivo este importante mensaje y compártelo para que se escuche fuerte y claro, aquí y en todo México: https://t.co/Ak8Npnjzlx — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 26, 2020

El mandatario señaló que desde el 2019 en la entidad se han enfrentado a afectaciones economico-financieras debido a las decisiones tomadas por al federación, y resaltó que durante sus cinco años de mandato se han trabajado los temas de caracter estructural que venían impactando a la entidad.

De igual manera Silvano Aureoles informó que su Gobierno se ha enfocado en trabajar los temas de corrupción y austeridad, así como la rendición de cuentas, señaló que el tema educativo también ha sido una de las problemáticas en las que se priorizó durante su mandato, en conjunto con la inseguridad que es uno de los temas que más azota el país.

"Para el año 2019, le recortaron a Michoacán dos mil 720 millones de pesos. Para el año 2020 y hasta octubre, le están recortando a Michoacán, dos mil 400 millones de pesos. Pero lo más grave todavía, es que para el ejercicio 2021, el proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno Central a la Cámara de Diputados, ahora le recorta a Michoacán, siete mil 728 millones de pesos" señaló el Gobernador del estado durante su intervención.

"Ante este escenario tan complejo, es muy importante que se entienda, que hoy el llamado es para cerrar filas por Michoacán, no se trata de una convocatoria o de un pronunciamiento en contra del presidente de la República, ni de su gobierno, tampoco es un tema electoral o de partidos: hoy lo que se necesita es ponernos de acuerdo todas y todos, y ponernos del lado de Michoacán y del lado de México".

De igual manera señaló que es importante que las y los michoacanos conozcan esta situación debido a que estos recortes y las decisiones tomadas por el Gobierno Federal se convierte a desempleo, paralisis de la actividad económica, emprobecimiento y una disminución significativa del gobierno estatal para brindar soporte a las entidades.

Apoyo para mantener los fideicomisos

En su pronunciamiento el Gobernador de Aguascalientes, además de compartir su pronunciamiento ante el recorte federal, también agregó su postura ante la desaparición de los 109 fideicomisos que fueron eliminados y de los cuales se verán afectados muchos sectores en cultura, ciencia, salud, deportes entre muchos más.

Martín Orozco señaló que ante esta decisión también se verán afectados de manera directa los emprendedores, de la MIPYMES, quienes generan empleo, economía, y bienestar social, así como a los productores del campo, defensores de derechos humanos y víctimas del delito.

“Hoy, no es el gobernador el que habla, sino aquellos sectores que están siendo afectados por los recortes federales. Si ellos pierden, perdemos todos y pierde México. Porque el triunfo de una fuerza política, no puede significar la derrota de todo un país”, señaló Martín Orozco al compartir su pronunciamiento.

El ejecutivo señaló que la Alianza Federalista, formulará una propuesta de instrumentos jurídicos, con el objetivo de defender la permanencia de los 109 fideicomisos y fondos, además de brindar apoyo a la sociedad que se vio afectada luego de esta decisión de cancelar los fondos.

Enfrentar de manera legal y política

Asimismo, el también integrante de la Alianza Federalista, Diego Sinhue Rondríguez, Gobernador de Guanajuato, siendo este junto Jalisco, Michoacán y Chihuahua uno de los 4 estados miembros del bloque pero también las entidades con mayor número de homicidios dolosos a nivel nacional.

En su discurso ante las desigualdades el Gobernador también señaló que esta ocasión se encontraba acompañado de la ciudadanía que pedía a la federación los recursos que le correspondian, así como que las y lo guanajuatenses estan listos para una batalla legal y política para defender al federalismo.

"El día de hoy los 10 estados que formamos la Alianza Federalista estamos enviando un mensaje claro, fuerte y directo al Gobierno Federal, vamos a defender al federalismo y la democracia de México porque sí señores, está en peligro", señaló el Gobernador de Guanajuato.

El mandatario estatal señaló que Guanajuato es la sexta economía nacional, sin embargo, resaltó que es el último en recibir recursos federales por habitante, lo cual es otra problemática por atender con la federación, asimismo, señaló que la Alianza pedirá seguir con diálogo con el Gobierno Federal, y agregó que si la respuesta es negativa estarán listos para pelear en los jurídico y político.

De igual forma, los otros seis miembros del bloque presentaron sus pronunciamiento ante la situación del recorte del presupuesto para el 2021, así como la eliminación de los 109 fideicomisos eliminados por el Gobierno federal, además de resaltar que están dispuestos a enfrentar un proceso legal hasta lograr una modificación como la que solicitan, asimismo, solicitan a AMLO una reunión como la que ya han solicitado para poder entablar diálogo y llegar a acuerdos que ayuden a los estados de la república.