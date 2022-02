Gobernadores de Morena no pueden con la inseguridad de sus estados: especialistas

Ciudad de México. - Los gobernadores de Morena no pueden con el tema de seguridad, pues ni con sus planes de apoyo, estrategias o acciones, disminuyen los actos violentos o, incluso, han aumentado, como en Michoacán, Sonora y Zacatecas, criticaron expertos en seguridad pública y fuerzas armadas.

En el caso de Michoacán, donde el criticado Silvano Aureoles dejó el máximo puesto al integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfredo Ramírez Bedolla, la entidad presentó un incremento del 12 por ciento (%) en la tasa de víctimas de homicidio doloso, pues pasó del 40.95 al 45.99 incluso con un Plan de Apoyo iniciado desde la administración del perredista.

La entidad del sur de México figura en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a cifras de homicidios dolosos con 2 mil 732 casos en todo 2021, sin embargo, a inicios de este 2022 llegó a ocupar el primer lugar en estos delitos.

Las disputas que enfrentan en Michoacán las organizaciones Cárteles Unidos y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha implicado el uso de "Monstruos", minas explosivas, drones con explosivos, fusiles Barret calibre 50, lanzagranadas y hasta lanzacohetes.

"Estamos claramente en una pendiente, por un lado, se ha incrementado la capacidad destructiva de las organizaciones criminales con drones explosivos, minas artesanales este crecimiento negativo de la actividad delictiva debiera llamar la atención no sólo de los Planes de Apoyo, porque esto me recuerda a la improvisación en los sexenios de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox", dijo por su parte Javier Oliva, experto en temas de seguridad y fuerzas armadas.

"En el caso de Sonora, el ex Secretario de Seguridad Pública y ahora Gobernador no tiene ni la menor idea de lo que es la seguridad y cómo se debe combatir a la inseguridad. Cómo es posible que no sean responsables de nada en materia de seguridad y sólo reciban ayuda de la Federación", dijo Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano.

Sonora registró un aumento del 20% en la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes al pasar de 51.52 por ciento en 2020 a 62.04 en 2021.

Zacatecas, gobernado por David Monreal, registró un aumento del 42 por ciento en la tasa de homicidios dolosos al pasar de 47.35 a 67.35 de 2020 a 2021.

"Esto tiene que ver, en primer lugar, con la improvisación, el desconocimiento e incluso omisión de las y los nuevos Gobernadores y los responsables de seguridad pública", opinó por su parte Javier Oliva, experto en temas de seguridad y fuerzas armadas", refirió Oliva.

"Lo lamentable es escuchar expresiones como la del Gobernador David Monreal que refiere que su estrategia se centró en: 'que Dios nos proteja', no se puede aspirar a un cargo como Gobernador si tener claro lo qué hay que hacer en materia de seguridad".

Ambos expertos urgieron al Gobierno federal a la implementación de una estrategia definitiva y con plazos de medición, lo que se hace contra la delincuencia en estados críticos de violencia.

Agencia Reforma