Gobierno de Andrés Manuel López Obrador investiga al fiscal de Guanajuato y a sus amigos cercanos

León, Guanajuato. - De acuerdo a la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)”, realizada por el periodista Raúl Olmos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició una investigación contra el Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre y el círculo cercano del funcionario.

Los reportes indican que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal, congeló cuentas relacionadas con un empresario que sería vinculado con el funcionario guanajuatense que ha sido criticado por los índices delictivos directamente por el presidente López Obrador.

El expediente del que tuvo acceso la organización detalla cómo el gobierno revisó las finanzas de Zamarripa Aguirre desde el 2012, pero al no encontrar inconsistencias, se enfocaron a revisar las cuentas de personas cercanas a él, como un empresario de León, Guanajuato quien tuvo que iniciar un amparo.

El fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa, ha sido criticado por AMLO. Foto: SinEmbargo

La investigación genera polémica luego que el mandatario de Macuspana, Tabasco, sugiriera de manera reiterativa la renuncia del fiscal estatal del Bajío, pues la entidad lidera las estadísticas en delitos de alto impacto, como el homicidio doloso.

Ha sido en al menos tres ocasiones que Andrés Manuel López Obrador expresa su desconfianza ante la permanencia de una década, primero en la Procuraduría General de Justicia del Estado y en los últimos años al frente de la Fiscalía General del Estado, donde podría durar nueve años más.

“De manera abierta y respetuosa he señalado esto de Guanajuato, no me puedo guardar silencio, sería complicidad y soy representante del Estado mexicano”, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado al fiscal de Guanajuato.

“No puedo saber de algo que sucede en una entidad federativa que los hechos me están demostrado que no se actúa bien y quedarme callado, eso no lo podría hacer”, afirmó el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina desde Xalapa, Veracruz, del 26 de julio, como relataría el portal de Forbes.

