Gobierno de Michoacán se encargará de enjuiciar a Silvano Aureoles con pruebas: AMLO

Morelia, Michoacán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el Gobierno de Michoacán será el encargado de enjuiciar a Silvano Aureoles Conejo, luego de las irregularidades que se han puesto al descubierto por parte de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla.

Desde su visita en Irapuato, Guanajuato, AMLO compartió que por parte del Gobierno Federal no se está promoviendo ninguna denuncia contra Silvano Aureoles, sino que es el propio Gobierno de Michoacán el encargado de ello, acto que consideró como correcto y llamó a los demás gobernadores a seguir el ejemplo y no encubrir irregularidades.

“Nosotros no estamos promoviendo ninguna denuncia, lo está haciendo el Gobierno del Estado. Y creo que hace bien. Lo recomiendo para todos los gobernadores que están entrando. Que no sean tapadera. Que no haya afanes de venganza pero que no se conviertan en cómplices, encubridores”, aseveró.

Al respecto, dijo que se tendrán que presentar las pruebas de cada acusación hacia Aureoles Conejo ante la Fiscalía Estatal y Federal, mismas que desde su autonomía serán las encargadas de resolver el caso.

“Que con pruebas se presenten denuncias ante la autoridad competente; La fiscalía. Que sea estatal y también federal, que por ley son instituciones autónomas. Que ellos resuelvan y también que no se estigmatice a nadie que tampoco haya linchamientos políticos. Que se presenten pruebas. Que sostengan las denuncias Ese es mi opinión”, compartió.

Caber recordar que, el Gobierno de Michoacán detectó un presunto fraude de 5 mil 186 millones de pesos del exgobernador Aureoles Conejo junto con una constructora encargada de construir cuarteles con supuestos sobrecostos en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.

Este descubrimiento se suma al reciente hallazgo de un lujoso búnker con paredes y ventanales antibalas, así como con jacuzzis, baño sauna y un pasadizo secreto, que Aureoles habría utilizado en la residencia oficial del mandatario estatal, ubicada en la ciudad de Morelia.