Gobierno de Miguel Barbosa fortalece hospitales públicos en Puebla ante aumento de contagios

Puebla.- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que pronto los hospitales privados de la entidad estarán saturados de pacientes con Covid-19, por lo que su administración ya se encuentra fortaleciendo los hospitales públicos y centros salud con servicios ampliados (CESSA).

El mandatario poblano enumeró la lista de hospitales que están disponibles para atender pacientes con coronavirus en la capital de Puebla y su zona conurbada, se trata de los hospitales generales de Cholula, Zona Norte y Huejotzingo. (Miguel Barbosa anuncia cierre de actividades no esenciales en Puebla)

Por otra parte, Miguel Barbosa indicó que de forma parcial están disponibles los hospitales del Sur y de Atlixco, así como los CESSA's de Cholula y de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.

El gobernador de Puebla también informó que, en caso de ser necesario, hay otras nueve unidades médicas preparadas para recibir pacientes con Covid-19 en caso de que crezca la demanda de atención médica.

Desde el pasado 21 de diciembre, los hospitales públicos y privados de Puebla reportan un constante crecimiento en el número de ingresos diarios, que en promedio es de 50 personas cada día, según informes del secretario de Salud poblano, José Antonio Martínez García.

Al igual que el gobernador Miguel Barbosa, el secretario de Salud expuso que su dependencia inició con la reconversión de hospitales y centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).

Al encontrarse Puebla capital y su zona conurbada en "máxima alerta", el gobierno estatal decretó el cierre de todas las actividades económicas no esenciales a partir del 29 de diciembre y hasta el próximo 11 de enero de 2021.

En videoconferencia de prensa, Barbosa Huerta reconoció que las medidas implementadas para reducir el ritmo de contagios en Puebla no funcionó, pues ni los comercios ni la ciudadanía contribuyó como era debido, por lo que han tenido que llegar a medidas más contundentes.

"No se pudo controlar, no se acató de manera adecuada todo esto, los porcentajes de cupo en los diferentes negocios no se cumplieron, la movilidad está desbordada, el comercio ambulante se permite y hasta se solapa, entonces necesitamos tomar decisiones fuertes: el cierre", declaró el gobernador estatal.

Hasta hoy 30 de diciembre, Puebla acumula un total de mil 269 casos activos de Covid-19, tas sumar 170 nuevos contagios y 17 muertes en las últimas 72 horas.