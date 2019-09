Grupo armado mata a niña de 6 años y a su padre en Zamora, Michoacán

Michoacán.-Una niña de seis años y su padre murieron la noche de este viernes, cuando un grupo armado irrumpió en su vivienda ubicada en el fraccionamiento Altamira, en Zamora, Michoacán, y comenzaron a disparar en el interior de la casa hasta asesinar al hombre, y dejar gravemente herida a la persona menor de edad.

Pese a que la niña fue trasladada con urgencia hacia un hospital regional de este municipio, al poco tiempo murió.

El padre de la menor de nombre Juan Manuel C falleció durante la balacera, y la pequeña no resistió las heridas de bala, debido a que una de ellas ingresó en el abdomen y la otra en la mano izquierda. La gravedad de las lesiones impidieron salvarle la vida a la niña que fue identificada como Denisse Andrea C.

De acuerdo a las versiones de los testigos, un grupo de sujetos armados ingresaron a la fuerza a la vivienda ubucada en la calle Naciones Unidas en el mencionado fraccionamiento, y accionaron las armas de grueso calibre.

Duramte 24 horas han muerto seis personas en ataques armados en Zamora, Michoacán. | Especial

La Fiscalía Regional de Michoacán no ha informado el móvil del doble homicidio, pero en las últimas 24 horas se han cuantificado seis personas asesinadas en Zamora.

Los otros cuatro homicidios corresponden a dos hechos que sucedieron en diferentes colonias de este municipio, en el primero murieron dos hombre que también fueron atacados con armas de fuego en la colonia Ferrocarril.

El segundo fue reportado en el interior de un bar que lleva el nombre de "Si wee", en el cual murieron dos personas y una persona menor de edad 17 años.