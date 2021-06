Grupos criminales cortan de nuevo servicios de teléfono y energía eléctrica a Aguililla, Michoacán

Aguililla, Michoacán.- Los pobladores de Aguililla, Michoacán, se han quedado sin energía eléctrica y sin servicio de telefonía por segunda ocasión en menos de una semana, mientras que los bloqueos carreteros que mantienen miembros del crimen organizado impiden el restablecimiento.

El reporte fue emitido por un miembro de la Diócesis de Apatzingán quien ha señalado a DEBATE que el corte a estos servicios se registró la noche de este jueves, cuando apenas el lunes se había logrado recuperar el servicio luego del último corte que se registró el viernes 18 de junio.

"Se reestableció el lunes pasado y ayer volvió a terminar mal, se volvió a ir la electricidad... cuando se va la electricidad en ese pueblo se va también la señal de celular, se va la señal de telefonía fija - de casa- absolutamente quedan incomunicados, porque el servicio de internet wifi que llevan por medio de antenas también se va", explicó el líder religioso.

Al cuestionársele que origina las demoras en el restablecimiento de la energía eléctrica y por consecuencia en el resto de los servicios de comunicación, el sacerdote señaló que esto se debe que grupos criminales mantienen bloqueos carreteros, los cuales añadió cada vez son más cercanos a Apatzingán.

"No pueden pasar a rehabilitar el servicio la Comisión Federal de Electricidad porque no les permiten el paso ¿Quién no les permite el paso? Pues, ¡los delincuentes!".