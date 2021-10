Guanajuato, Sonora y Sinaloa es donde más personas son vinculadas a proceso penal

Guanajuato, Gto.- Guanajuato es el estado en donde más persona fueron vinculadas a proceso penal en 2020 según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) que difundió el INEGI y que ha replicado el Gobierno del Estado.

De acuerdo al informe del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2021 los estados de Guanajuato, Sonora y Sinaloa, presentaron el mayor porcentaje de vinculados a proceso con 99.5%, 97% y 98.9%, respectivamente durante el 2020.

De acuerdo con el censo obtenido del Sistema Penal Acusatorio a la lista se le suman los estados de Baja California con 95.7%; Aguascalientes con 95.4%; Querétaro 95.3%; Coahuila 95%; Chiapas 93.8%; Durango 93.5%; Ciudad de México 92.7%; Campeche 91.7%; Guerrero 89.8%; Quintana Roo 88.4%; Puebla 87.9%; Hidalgo 87.7%; Tlaxcala 84.4%; Yucatán 84.2%; Morelos 83.9%; Veracruz 83.8%; Jalisco 78.5% y Tabasco 69.5%.

El resto de las entidades no ofrecieron datos sobre el tema, dice el documento que fue difundido por el INEGI.

Tras difundirse dichos resultados, el Gobierno de Guanajuato señaló que estas cifras ratifican el compromiso del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo "para combatir la impunidad y los actos delictivos en la Entidad desde el inicio de su administración".

El que hoy Guanajuato sea posicionado en el primer lugar como el estado en donde más se vincula a proceso a delincuentes confronta las constantes críticas que ha hecho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en contra de las autoridades estatales, específicamente en contra del titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Zamarripa, a quien le ha sugerido renunciar.

Lee más: Se mofan en redes de las 'superobras' que presume el alcalde de Aguascalientes

"Yo de manera abierta, respetuosa, he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad y soy el representante del Estado...los hechos me están demostrando que no se está actuando bien", dijo López Obrador en julio pasado al hablar sobre el alto número de homicidios que se cometen en Guanajuato, estado que durante la actual administración federal se ha mantenido como el número uno en este delito.