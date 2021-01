Guanajuato cierra el año como el estado con más asesinatos de policías

Guanajuato.- El estado gobernado por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, además de ser la entidad que, a lo largo de todo el 2020, presentó el mayor número de asesinatos a civiles, también, al mismo tiempo, es el que tuvo mayor número de homicidios a agentes policiacos con 83 de ellos, siendo el municipio de Celaya el más afectado. Cabe destacar que este es el tercer año consecutivo que Guanajuato logra tan terrible marca.

A pesar de que, como en todos los demás estados y como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de anunciar con optimismo que las cifras rojas en la república han disminuido, lo cierto es que, como nunca, Guanajuato rompió récord en asesinatos a agentes policiacos durante este año que acaba de terminar, lo que es una muestra de lo mal que está México en relación a la seguridad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A pesar de las inversiones que se han realizado en materia de seguridad, Guanajuato es el estado con mayor número de homicidios de civiles y de policías/ Fuente: @diegosinhue

Hace poco más de un mes, el 25 de noviembre, cuando a un comandante de las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública (FSPE) le fue arrebatada la vida, presuntamente, en manos de un asaltante en el municipio de Silao, Guanajuato superó a los 79 homicidios del 2019, para pasar a los 80, mientras que en el mes de diciembre se registrarían otros 3 hechos donde agentes de seguridad perdieron la vida. (Vinculan a proceso a mujer por presunta participación en homicidio de agente ministerial en Guanajuato)

En este sentido, María del Carmen Pilar Déziga, investigadora de la organización Causa en Común, advierte que, aunque los números hablan por sí mismo en cuanto a la violencia en México, los políticos, al parecer, no captan qué tan grande es el problema al que se deberían estar enfrentado. Muestra de ello, señala, es que no haya condiciones de trabajo dignas para los policías.

Si bien en lo que compete a la parte discursiva de Rodríguez Vallejo, en donde pinta que Guanajuato va muy bien en relación a los homicidios dolosos cometidos, reiterando en repetidas ocasiones que su administración está trabajando en dicho problema fortaleciendo a las fuerzas de seguridad e incrementando los salarios de los mismos, en el conteo realizado cada año, se registraron 83 homicidios de policías, duplicando los números del resto de los estados (el que más se le acerca es el Estado de México con 38 bajas) y, al mismo tiempo, superando en un 5% las cifras del 2019, año en el que se presentaron 79 homicidios de elementos.

Y es que ni el anuncio del mandatario estatal prometiendo que los policías guanajuatenses ganarían 20 mil pesos totalmente libres al mes, convirtiéndolos en los mejor pagados de México, ha logrado hacerle frente a la violenta realidad con la que se enfrentan estos trabajadores del estado.

Al respecto, Pilar Déziga detalla que la verdad de las cosas es que los elementos de seguridad no únicamente cuentan con precarias condiciones para ejercer sus labores sino que ello los lleva a estar completamente desprotegidos ante los ataques violentos. Asimismo, puntualiza, la militarización de la nación (con la Guardia Nacional y la Marina haciendo todas las actividades) no está siendo de mucha ayuda, puesto que no se ven resultados positivos; por el contrario, la violencia sigue.

La problemática va más allá del acto de asesinar a elementos de seguridad, puesto que el hecho pone de relieve el grado de descomposición que hay en las estructuras sociales de la entidad, concretamente, en algunos municipios. En 2020, 19 de los 46 municipios que integran Guanajuato presentaron este tipo de delito, los cuales, muchas de las veces quedan en la colectividad solo como promesas de justicia y los actos honorables, pero que en el ejercicio de lo mencionado no se llevan a cabo ningún tipo de esquema para planificar medidas preventivas de este tipo de crímenes.

Más números rojos en Guanajuato

Al corte de los 11 meses del 2020, se computaron en la entidad gobernada por Diego Sinhue 4 mil 209 personas asesinadas, superando en un 30% las muertes por este vía del 2019, convirtiéndose en el estado que más homicidios dolosos contabilizó en el pasado año, seguido de Michoacán, Sonora, Zacatecas y, por último, San Luis Potosí: el top 5 de las entidades más violentas de México.