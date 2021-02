Guanajuato: contagios, defunciones y vacunas contra el Covid-19 hoy 19 de febrero del 2021

Guanajuato.- El estado de Guanajuato está en semáforo rojo, además, hoy sumó 477 casos de coronavirus y 47 muertes, cifras con la que la entidad acumuló hoy un total de 117,563 contagios de Covid-19 y 9,432 fallecimientos según las últimas cifras dadas a conocer por la Secretaría de Salud del Estado (SSG).

Este 15 de febrero inició el proceso de vacunación contra el Covid-19 en el estado de Guanajuato para los adultos mayores, el cual será distribuido en los siguientes municipios de Dr Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Comonfort y a partir de este jueves inició la aplicación de la segunda vacuna Pfizer al personal de salud que ha estado en la primer línea de batalla en esta pandemia.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, informó que ante no existir las condiciones para realizar la Feria Estatal de León, el evento tan importante en el estado será suspendido hasta el verano, esperando que para entonces la entidad se encuentre en el color amarillo del semáforo epidemiológico contra el Covid-19.

El canciller Marcelo Ebrard informó el pasado martes en La Mañanera, cual es el panorama respecto al envío de vacunas contra el Covid-19, en donde señaló que a partir del 15 de febrero se retomará el arribo de 491 mil 400 vacunas semanalmente del biológico de Pfizer, además de la llegada de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.

Adicional a estas se espera que entre los meses de febrero y marzo México reciba 77.4 millones de dosis de AstraZeneca, más 2 millones de dosis conseguidas por parte de Birmex, siendo 870 mil las que se entregarán en días próximos, además de 1.6 millones de dosis de Covax. Sobre las vacunas que aún están en fase de aprobación por parte de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Marcelo Ebrard señaló las producidas por Sinovac y CanSino Bio.



Respecto a esta última, el canciller añadió que de ser aprobada se surtirían entre febrero y marzo un total de 8 millones de dosis para envasarse en el estado de Querétaro. Mientras tanto, dos vacunas más avanzan en su fase 3 de investigación en México: Novavax y Curevac, las cuales de avanzar en su proceso también iniciarían la producción masiva para concretar ventas a nivel mundial.

En una entrevista en televisión del canal 4 de Guanajuato, el titular de la Secretaria de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz informó a la población que todos los adultos mayores tendrán su dosis de la vacuna contra el Covid-19, esto con el objetivo de que las personas que no se han registrado o no saben como registrarse en la plataforma federal no tema, pues señaló que todos podrán acceder a la vacuna se hayan registrado o no.



Casos de coronavirus y acciones contra la pandemia

A continuación te damos a conocer las cifras más recientes de la pandemia del coronavirus reportadas por la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato:

117,563 son los casos confirmados (477 más que ayer)

119,234 los casos que han dado negativo al virus (662 más que ayer)

1,827 los casos sospechosos (36 menos que ayer)

101,918 casos de personas que recuperaron su salud (265 más que ayer)

117,407 casos de transmisión comunitaria (477 más que ayer)

9,432 deceso por coronavirus (47 más que ayer)

Las recomendaciones son las siguientes:

Las recomendaciones son las siguientes:

Evita salir de casa solo si es necesario.

No compartir el cubrebocas.

No saludar de beso y abrazo.

Evitar lugares en donde se concentre la población.

Evitar automedicarse.

Evitar que los menores salgan de casa.

Lavarse las manos constantemente o desinfectarlas con gel antibacterial

Identificar cualquier problema respiratorio y aislarse de inmediato.

Mantener el distanciamiento social, como mínimo 1.5 metros de distancia.

Limpieza de superficies constantemente.

Como una de las medidas para la atención oportuna por contagio de Covid-19, las autoridades sanitarias recomiendan tener en casa un oxímetro, el cual mide el nivel de oxígeno en el cuerpo y el ritmo cardíaco. Este pequeño dispositivo debe marcar una saturación arriba del 90% y de tener un nivel menor, Daniel Díaz Martínez pide que el paciente sea llevado de forma inmediata a recibir atención médica a un hospital.

Para cualquier duda o ayuda en caso de ser tener la sospecha de haber sido contagiado (a) de coronavirus, el gobierno de Guanajuato pone a disposición de la sociedad el número telefónico (01) 800 627 2583, el 911 para emergencias y el 075 para atención a mujeres.

