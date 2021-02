Guanajuato: contagios, defunciones y vacunas contra el Covid-19 hoy 23 de febrero del 2021

Guanajuato.- El estado de Guanajuato cambiará a semáforo naranja a partir de este 22 de febrero por lo que los establecimientos podrás recibir a un aforo máximo del 30% de su capacidad. Además, hoy sumó 320 nuevos casos de coronavirus y 43 muertes, por lo que la entidad ya acumula 118,623 contagios de Covid-19 y 9,583 fallecimientos, según cifras de la Secretaría de Salud del Estado (SSG).

El día de hoy el titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), Daniel Díaz informó que el estado finalizó la aplicación de vacunas contra el Covid-19 al sector de salud de la tercera edad y estan en espera de la siguiente dosis del biológico para continúar con la inmunización de la población.

"Esta tarde damos por finalizada al 100% la primera asignación de vacunas para adultos mayores en #Guanajuato. Estamos listos para la próxima dotación de vacunas contra la #COVID19, y en espera de que @SSalud_mx nos informe oficialmente @gobiernogto @diegosinhue", compartió el titular de la SSG mediante sus redes sociales.

El pasado 15 de febrero inició el proceso de vacunación contra el Covid-19 en el estado de Guanajuato para los adultos mayores, el cual al día de hoy lleva un avance del 90% (38 mil 446 dosis de 40 mil existentes) según una gráfica pulbicada por el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y el secretario de salud, Daniel Díaz.

El canciller Marcelo Ebrard informó el pasado martes en La Mañanera, cual es el panorama respecto al envío de vacunas contra el Covid-19, en donde señaló que a partir del 15 de febrero se retomará el arribo de 491 mil 400 vacunas semanalmente del biológico de Pfizer, además de la llegada de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.

Adicional a estas se espera que entre los meses de febrero y marzo México reciba 77.4 millones de dosis de AstraZeneca, más 2 millones de dosis conseguidas por parte de Birmex, siendo 870 mil las que se entregarán en días próximos, además de 1.6 millones de dosis de Covax. Sobre las vacunas que aún están en fase de aprobación por parte de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Marcelo Ebrard señaló las producidas por Sinovac y CanSino Bio.

Respecto a esta última, el canciller añadió que de ser aprobada se surtirían entre febrero y marzo un total de 8 millones de dosis para envasarse en el estado de Querétaro. Mientras tanto, dos vacunas más avanzan en su fase 3 de investigación en México: Novavax y Curevac, las cuales de avanzar en su proceso también iniciarían la producción masiva para concretar ventas a nivel mundial.

En una entrevista en televisión del canal 4 de Guanajuato, el titular de la Secretaria de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz informó a la población que todos los adultos mayores tendrán su dosis de la vacuna contra el Covid-19, esto con el objetivo de que las personas que no se han registrado o no saben como registrarse en la plataforma federal no tema, pues señaló que todos podrán acceder a la vacuna se hayan registrado o no.

Finalizan aplicación de vacunas contra el Covid-19 para personas de la tercera edad

Casos de coronavirus y acciones contra la pandemia

A continuación te damos a conocer las cifras más recientes de la pandemia del coronavirus reportadas por la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato:

118,623 son los casos confirmados (320 más que ayer)

120,970 los casos que han dado negativo al virus (659 más que ayer)

1,823 los casos sospechosos (134 menos que ayer)

103,993 casos de personas que recuperaron su salud (425 más que ayer)

118,476 casos de transmisión comunitaria (320 más que ayer)

9,583 deceso por coronavirus (43 más que ayer)

Las recomendaciones son las siguientes:

Cabe recordar que la Secretaria de Salud de Guanajuato emite las siguientes recomendaciones a la población:

Evita salir de casa solo si es necesario.

No compartir el cubrebocas.

No saludar de beso y abrazo.

Evitar lugares en donde se concentre la población.

Evitar automedicarse.

Evitar que los menores salgan de casa.

Lavarse las manos constantemente o desinfectarlas con gel antibacterial

Identificar cualquier problema respiratorio y aislarse de inmediato.

Mantener el distanciamiento social, como mínimo 1.5 metros de distancia.

Limpieza de superficies constantemente.

Recomendaciones para los habitantes de Guanajuato ahora que la entidad pasará a color naranja en el semáforo epidemiológico estatal.

Como una de las medidas para la atención oportuna por contagio de Covid-19, las autoridades sanitarias recomiendan tener en casa un oxímetro, el cual mide el nivel de oxígeno en el cuerpo y el ritmo cardíaco. Este pequeño dispositivo debe marcar una saturación arriba del 90% y de tener un nivel menor, Daniel Díaz Martínez pide que el paciente sea llevado de forma inmediata a recibir atención médica a un hospital.

Para cualquier duda o ayuda en caso de ser tener la sospecha de haber sido contagiado (a) de coronavirus, el gobierno de Guanajuato pone a disposición de la sociedad el número telefónico (01) 800 627 2583, el 911 para emergencias y el 075 para atención a mujeres.

