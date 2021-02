Guanajuato: contagios, defunciones y vacunas contra el Covid-19 hoy 8 de febrero del 2021

Guanajuato.- El estado de Guanajuato hoy sumó 311 casos de coronavirus y 74 muertes, cifras con la que la entidad acumuló hoy un total de 112,574 contagios de Covid-19 y 8,754 fallecimientos según las últimas cifras dadas a conocer por la Secretaría de Salud del Estado (SSG).

En una entrevista en televisión del canal 4 de Guanajuato, el titular de la Secretaria de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz informó a la población que todos los adultos mayores tendrán su dosis de la vacuna contra el Covid-19, esto con el objetivo de que las personas que no se han registrado o no saben como registrarse en la plataforma federal no tema, pues señaló que todos podrán acceder a la vacuna se hayan registrado o no.

Ante la demanda de oxígeno en el país, el gobierno de Guanajuato comprará 400 concentradores de oxígeno con el objetivo de apoyar a las personas contagiadas del SARS-CoV-2 en el estado, así lo informó el mandatario estatal, Diego Sinhue Rodríguez.

Derivado del alto nivel de propagación del coronavirus en el estado de Guanajuato, y en específico en la ciudad de León en donde a la fecha se suman 36 mil 223 contagios y 2 mil 771 muertes a causa del virus SARS CoV-2, el titular de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, Daniel Martínez Díaz se ha visto obligado a aceptar la escasez de personal médico y de enfermería, por lo que dijo estarían realizando contrataciones ya que "quizá lo más difícil todavía esté por venir".

"Ya no hay donde contratar más médicos y enfermeras... Si conocen a alguien que tenga su cédula profesional, todo en regla, en el Hospital Covid de la 20 de enero estamos contratando más personal", señaló el galeano mediante una videoconferencia que sostuvo con la prensa para dar a conocer el panorama que hoy vive Guanajuato frente a la pandemia.

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que se activó de nueva cuenta el programa de donación de plasma de pacientes recuperados de Covid-19, para implementar tratamiento para personas graves por la enfermedad causada por el Coronavirus: la reactivación se da luego de que se logró encontrar evidencia cientifica de que el plasma ayuda en la recuperación de pacientes contagiados.

Este 22 de enero, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, emitió un llamado urgente a la población debido a que el estado ha registrado un preocupante repunte de contagios y muertes a causa del virus SARS CoV-2 que aqueja a la entidad desde hace más de 10 meses.

“Hago un llamado urgente a la sociedad guanajuatense, estamos en el momento más complicado de la pandemia. Detener la cadena de contagios está en las manos de todas y todos, generemos conciencia en todas partes, súmate a esta gran causa #TodosUnidosGTO contra el #COVID19”, posteó el panista en sus redes sociales.

La Secretaría de Salud de Guanajuato pide a la población confirmar la información que llega sobre el Covid-19 a través de las autoridades oficiales

Debido a la complicada situación que vive el estado de Guanajuato frente a la pandemia del Covid-19 es uno de los 10 estados que han sido colocados en rojo en el semáforo epidemiológico del Gobierno Federal color que también tiene dentro del semáforo que ha creado la Secretaría de Salud de Guanajuato para medir el nivel de contagio y reactivación económica en la entidad.

Respecto al proceso de vacunación contra el Covid-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció este 29 de enero que gracias a los acuerdos pactados con diversas farmacéuticas, se espera que durante el próximo mes de febrero el país reciba 6 millones de vacunas contra el Covid-19 para aplicarlas a su población.

Casos de coronavirus y acciones contra la pandemia

A continuación te damos a conocer las cifras más recientes de la pandemia del coronavirus reportadas por la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato:

112,574 son los casos confirmados (311 más que ayer)

112,511 los casos que han dado negativo al virus (257 más que ayer)

1,720 los casos sospechosos (99 menos que ayer)

96,572 casos de personas que recuperaron su salud (699 más que ayer)

112,418 casos de transmisión comunitaria (311 más que ayer)

8,754 deceso por coronavirus (74 más que ayer)

Las recomendaciones son las siguientes:

Evita salir de casa solo si es necesario.

No compartir el cubrebocas.

No saludar de beso y abrazo.

Evitar lugares en donde se concentre la población.

Evitar automedicarse.

Evitar que los menores salgan de casa.

Lavarse las manos constantemente o desinfectarlas con gel antibacterial

Identificar cualquier problema respiratorio y aislarse de inmediato.

Mantener el distanciamiento social, como mínimo 1.5 metros de distancia.

Limpieza de superficies constantemente.

Como una de las medidas para la atención oportuna por contagio de Covid-19, las autoridades sanitarias recomiendan tener en casa un oxímetro, el cual mide el nivel de oxígeno en el cuerpo y el ritmo cardíaco. Este pequeño dispositivo debe marcar una saturación arriba del 90% y de tener un nivel menor, Daniel Díaz Martínez pide que el paciente sea llevado de forma inmediata a recibir atención médica a un hospital.

Para cualquier duda o ayuda en caso de ser tener la sospecha de haber sido contagiado (a) de coronavirus, el gobierno de Guanajuato pone a disposición de la sociedad el número telefónico (01) 800 627 2583, el 911 para emergencias y el 075 para atención a mujeres.

