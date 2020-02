"Guanajuato no es Sinaloa" dice el gobernador Rodríguez Vallejo

Ciudad de México, México.- Ante presuntas amenazas de ataques de parte del grupo delincuencial de José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, afirmó que su entidad no es Sinaloa y que en este estado sí hay Estado de Derecho.

"Eso es falso, son versiones para generar pánico, no dudaría que hubiera intereses políticos para generar más pánico, es Guanajuato, no es Sinaloa, hay Estado de Derecho", defendió el panista y precisó, "no hay impunidad".

Como ejemplo de que en Guanajuato sí es aplicada la ley, el mandatario estatal dijo que las 30 personas que quemaron patrullas por colocar una narcomanta fueron sentenciadas a 11 años de prisión.

"En Guanajuato no cierran carreteras, no nos toman autopistas, en Guanajuato hay Estado de Derecho, por supuesto que eso no va a suceder", subrayó.

El Gobernador cuestionó la libertad otorgada a la pareja de "El Marro", cuya liberación habría sido exigida por el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

"Lo que tenemos que vigilar es el actuar de los jueces federales, hago un llamado a la Judicatura de la Federación para que revise el actuar de los jueces federales, porque no puede ser que el Ejército, la Marina, las fuerzas estatales detengan delincuentes y los estén soltando por otro lado", criticó.

Sinhue Rodríguez destacó que en la entidad se ha realizado el Festival Cervantino, el Festival del Globo y se llevará a cabo el Rally sin mayores complicaciones, además de que Estados Unidos no ha emitido ninguna alerta para la entidad, en donde reside la comunidad de estadounidenses más grande en el País, en San Miguel de Allende.

"Pareciera a través de la percepción que existe un problema generalizado en el Estado, está focalizado en algunos municipios y derivado de batallas de grupos delincuenciales", argumentó.

"Que hay un problema, hay que resolverlo sin duda".