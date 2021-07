Guanajuato sigue liderando homicidios en el país; debe renunciar fiscal, insiste AMLO

Guadalajara, Jalisco. – Durante la conferencia mañanera que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó sobre los datos de homicidios dolosos en la república, siendo Guanajuato, Michoacán y Jalisco, las entidades donde se registraron el mayor número de este delito de alto impacto, por lo que en el caso de Guanajuato, recalcó que debe renunciar el fiscal de la entidad.

De acuerdo a las estadísticas mostradas por el gobierno federal a través de lo reportado por las fiscalías de los distintos estados del país, Guanajuato registró su peor día el viernes 23 de julio con 15 homicidios, seguido del sábado 24 de julio con 6 y el domingo con 5, para quedar con 26 hechos violentos en total.

Cabe señalar que la entidad del Bajío mexicano es donde se ha registrado el 11 por ciento del total de los casos de México, lo que la vuelve en la entidad más peligrosa, completando el deshonroso pódium, Michoacán en segundo, Jalisco en tercero, Estado de México en cuarto y Zacatecas en quinto lugar, lo que vuelve a estos cinco estados donde se registró el 44 por ciento de los casos.

Ante las cifras, el mandatario recalcó la necesidad de que Carlos Zamarripa Aguirre, renuncie por los malos resultados en Guanajuato.

"Yo de manera abierta, respetuosa, he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad y soy el representante del Estado...los hechos me están demostrando que no se está actuando bien", dijo López Obrador.