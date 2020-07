¿Habrá festejo del 15 de septiembre pese a Covid-19?

México.- En un Semáforo Epidémico que continua en Rojo y Naranja y con una nueva normalidad que más bien sigue siendo un confinamiento obligado para la mayoría de los mexicanos, y con las más recientes declaraciones del sub secretario de Promoción y Prevención de la Salud en las que ya advirtió que esto puede durar hasta el mes de octubre, la celebración del 15 de septiembre sigue siendo un misterio si podrá llevarse a cabo.

No hemos tomado decisión formal. Cuando llegue momento tomaremos la decisión, con base en número de hospitalizados, aseveró López-Gatell, desde Palacio Nacional.

Explicó que, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hace unos días que esta celebración no se cancelará, por ser una fecha histórica, el sub secretario prefiere esperar a que se aproxime la fecha, aunque advirtió que ellos, la Secretaria de Salud, no pueden suspender un evento de esa magnitud.

“Nosotros no vamos a suspender ninguna ceremonia que tenga que ver con fechas históricas, imagínense cómo vamos a suspender el grito, de ninguna manera, vamos a analizar en su tiempo cómo la vamos a realizar”, informó, Gatell.

