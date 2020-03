Habrá sanciones administrativas y penales a empresas que incumplan medidas: Ebrard

México.- Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México informó que habrá sanciones de carácter administrativo y penal para las personas o empresas que de opongan a la suspención de labores, ante la declaratoria de Emergencia Sanitaria por fuerza mayor debido a la contingencia del coronavirus.

Estas medida entrará a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y hasta el 30 de abril de 2020.

Marcelo Ebrard informó que el sector privado ha respaldado las decisiones por la contingencia, y que incluso han realizado fondos para aportar economicamente a las diferentes instituciones del sector Salud.

Mañana se reunirán distintas dependecias para tomar medidas para la protección de los trabajadores. En conjunto la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y Secretaría del Trabajo.

La protección de los trabajadores no se les puede privar de su salario este mes de acuerdo a la Ley. ¿Qué sucedería con quien se oponga o abra o diga "a mí no me importa"? bueno pues habrá desde sanciones administrativas, que te pongan una multa, una clausura hasta inclusive si se puede, si se demuestra que por razón de que tú hiciste eso alguien se contagió, puedes tener responsabilidades penales