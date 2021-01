Hace llamado Silvano Aureoles Conejo de acatar medidas sanitarias ante saturación hospitalaria

Michoacán. - En un mensaje que compartió en sus redes sociales, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado urgente a los michoacanos, en donde anuncia nuevas medidas preventivas ante el aumento de contagios y muertes causadas por el Covid-19 ante el aumento de ocupación hospitalaria en la entidad.

“La situación no ha mejorado, al contrario, hoy amanecemos con una saturación hospitalaria en promedio de todo el estado entre el 80 y 90 por ciento, pero varios de los municipios, incluidos Morelia están saturados los hospitales al 100 por ciento, no sólo los públicos también los privados”, destacó el gobernador perredista en un video que compartió en sus cuentas oficiales.

El mandatario de Michoacán señaló que estas nuevas medidas son importantes de acatar, debido a que el estado registra una saturación hospitalaria del 80 y 90 por ciento en la entidad, por lo que es necesario acatar los protocolos sanitarios para evitar más muertes causadas por la enfermedad de SARS-CoV-2.

La meseta purépecha registra hasta el momento 3 mil 150 muertes a causa del Covid-19, esto desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, por lo que Silvano Aureoles expuso que ninguna medida, estrategia de gobierno o vacuna, va a funcionar sin el apoyo y solidaridad de toda la sociedad.

“Yo no quiero que se sigan muriendo las michoacanas y los michoacanos por descuidos o por no tomarse en serio las medidas sanitarias”, resaltó el mandatario estatal.

Asimismo, el integrante de la Alianza Federalista, señaló que el objetivo de su gobierno durante los siguientes meses será el contener y mitigar el riesgo de contagios pidiendo a la población aplicar las medidas preventivas como el uso del cubrebocas, el cual ha sido implementado como obligatorio por ley en todo el estado de Michoacán y en caso de no cumplir con su uso podrá haber sanciones.

Otra de las medidas es evitar las reuniones y eventos masivos, así como celebraciones o fiestas; siendo esta una de las principales muertes y contagios durante el primer mes del 2021.

Se exhorta a la población a respetar los horario y días de cierre parcial en las actividades consideradas no esenciales en Morelia, de lunes a sábado estos negocios deberán cerrar a partir de las 7 de la tarde, mientras que los domingos permanecerán cerrados. En el resto de municipios de jueves a sábado se cierran actividades no esenciales a partir de las 7 de la tarde; y domingo en todo el estado se cierran todas las actividades no esenciales.

De igual manera, Silvano Aureoles resaltó que es importante acatar las medidas preventivas básicas como respetar la sana distancia, lavarse las manos de manera continua y en caso de no ser posible, no olvidar el uso de gel antibacterial y de manera primordial el uso del cubrebocas.

�� Mensaje importante sobre la situación ante el COVID-19 en Michoacán y las nuevas medidas | 26 de enero. https://t.co/yDCSLm9e0a — Silvano Aureoles (@Silvano_A) January 26, 2021

“Esta es la receta que hemos seguido y ajustado durante la epidemia en Michoacán, y gracias a que hemos estado como `cuchillito de palo´ es que hemos podido evitar, hasta ahora, que el sistema de salud se colapse y tengamos escenas sumamente tristes, como en otros lugares del país”, agregó el mandatario.

También advirtió que desde el gobierno de Michoacán, se implementarán todas las capacidades, experiencia, y herramientas para continuar ajustando las estrategias de contención y mitigación para reducir lo más posible los contagios, sin embargo, señaló que esto debe ser un trabajo en conjunto con la sociedad.

“Al mismo tiempo, se cuidará que las medidas no colapsen la economía de nuestro Estado. Sin embargo, ante el rebrote que enfrentamos necesitamos colaborar juntos, todas y todos, por el cariño que le tenemos a nuestro Estado, por la empatía con el prójimo que está librando una batalla contra el COVID, en su casa o en un hospital, y sobre todo, por el amor hacia nuestras propias familias”, señaló el gobernador de Michoacán.