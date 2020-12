Hagan su mejor esfuerzo: Miguel Barbosa a partidos por elecciones de 2021

Puebla.- Miguel Barbosa Huerta, gobernador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Puebla, hizo un llamado a los partidos políticos, sobre todo al partido que lo llevó a la gubernatura, a hacer su mejor esfuerzo ante los comicios del 2021, uno de los procesos electorales más trascendentes en la historia de México.

Barbosa Huerta pidió a los dirigentes de Morena, quienes se encargarán de evaluar y seleccionar a los candidatos del partido para los cargos públicos en cada estado, a elegir sin errores a representantes del partido en las elecciones.

Ojalá y no cometa errores el partido Morena, es lo que yo puedo aspirar, que no cometa errores y que todos los partidos no cometan errores, que hagan su mejor desempeño”, indicó en su conferencia de prensa diaria.

El gobernador Miguel Barbosa hizo estas declaraciones luego de ser cuestionado a cerca de la supuesta llegada de Aristóteles Belmont a la secretaría estatal de Morena en Puebla, dato que dijo desconocer.

“No tenía información de eso, no sé quien es beneficio, espero que si se corrobora su llegada sea para del funcionamiento de la vida interna de Morena en este año tan complejo, pero no tengo información”, señalo.

El mandatario estatal indicó que él está fuera de las injerencias en el partido, sin embargo mencionó que de ser verdadero el supuesto, espera que la entrada de Belmont sea de beneficio para Morena en el estado.

“Yo no estoy pendiente de lo que Morena resuelve en cuanto a la integración de sus órganos y bueno no tengo otra cosa más que apoyar las decisiones que tome Morena (…) no sé quien sea pero si ya está tomada esa decisión que ojalá sea para bien ”, agregó.