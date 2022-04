Hallan en Sinaloa a menor de 16 años desaparecida en Monterrey, Nuevo León; se trasladó de forma voluntaria

"Si me gritan me voy" Alfaro a madres de desaparecidos en Jalisco

Jennifer es una de las 15 mujeres que han sido reportadas como desaparecidas en la Zona Metropolitana de Monterrey desde marzo a la fecha. Tras su hallazgo y el de otras jóvenes, al menos siete de ellas continúan sin ser localizadas, esto luego de que confirmó la muerte de María Fernanda, una joven de 27 años que desapareció el pasado 6 de abril y cuyo cuerpo no había podido ser identificado debido a las huellas de violencia que presentaba.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía, Jennifer fue reportada como desaparecida el pasado 2 de abril, luego de que salió de su domicilio en la colonia La Estanzuela, en el sur de Monterrey, y desde entonces no se supo más de ella.

La Fiscalía estatal no detalló de qué manera o con qué objetivo se trasladó Jennifer al municipio sinaloense. La menor, que se encuentra sana y salva, está en espera de ser trasladada a Nuevo León para ser entregada a sus padres, que permanecen en Monterey.

