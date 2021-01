Hallan muerta a Fátima junto a otro joven después de ser presuntamente levantados por policías de Chihuahua

Chihuahua.- Una pareja de jóvenes fueron encontrados muertos, se trataba de Fátima de "N" de 18 años de edad e Irving "N" de 27 años de edad que presuntamente fueron "levantados" por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua.

Fátima e Irving fueron localizados muertos en distintos puntos de Ciudad Juárez, el cadáver de la mujer fue encontrado en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, sobre la calle Manuel Talamas Camandari y Orientación Siglo XXI, mientras que el cuerpo del joven se encontraba en la calle Montes de Colón, colonia Urbi Villa del Centro 3.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los jóvenes fueron detenidos el 27 de diciembre por elementos de la Policía estatal en una vivienda ubicada en la casa número 1046 de la calle Montes Apalaches, del fraccionamiento Las Montañas, según una denuncia hecha ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de acuerdo con los medios locales.

El 8 de enero, la CEDH solicitó información sobre los agentes adscritos al sector suroriente de la frontera, donde se reportó el arresto.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Emilio García, inició una investigación en el departamento de Asuntos Internos para localizar a la pareja de jóvenes, según informó el martes 12 de enero.

Leer más: Autoridades de Estados Unidos cancelan audiencia de César Duarte para extradición a México

"Eso es lo principal, saber dónde están, si fueron presentados ante alguna otra autoridad, si fueron llevadas a la Ciudad de México, si están consignadas a algún lugar. Necesitamos ver primero quiénes son los testigos y luego saber de esos testigos qué es lo que refieren y a dónde fueron puestos a disposición. Estamos revisando cámaras alrededor de la zona para ver qué se alcanza a percibir".

También señaló que los policías de Ciudad Juárez no trabajan en ese sector, pero aunque no tienen el número de las patrullas, Asuntos Internos investigará qué agentes recorrieron la zona.

Añadió que no se tienen más que el conocimiento periodístico, no tienen una denuncia formal, a menos que la Fiscalía General las tenga. No se le ha confirmado que tenga la denuncia formal ni se le han solicitado datos. Detalló que no puede tolerar que la gente este realizando esa clase de detenciones, si es que así fue.

De acuerdo con el Diario de Juárez, publicó la víspera que los jóvenes habrían sido entregados a desconocidos, según confirmaron otras dos personas que fueron arrestadas, junto a los occiso y que sí fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.

"Iban los cuatro juntos en la misma patrulla, luego de avanzar la unidad se detienen y baja a Irving y a su acompañante para entregarlos a personas desconocidas. A ellos los consignan y posteriormente salen libres, pero por miedo no quieren aportar más datos".

Aseguró el visitador de Juárez a la CEDH, César Días.

Leer más: Alertan por fraude a nombre de la Secretaría de Salud estatal en Chihuahua

Cabe señalar que esta queja es una de las nueve que han sido presentadas ante la CEDH contra la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en lo que va del año 2021, cifra superior a las 38 que fueron presentadas en el 2020, informó César Días y destacó que la constante en los reclamos es el incumplimiento de poner a los detenidos a disposición de las autoridades inmediatamente después de arrestarlos.