Halteristas universitarios logran su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio

Los deportistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Jonathan Muñoz Martínez y Jorge Adán Cárdenas Estrada lograron su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la categoría de levantamiento de pesas, hecho que representa un gran orgullo y un reto sin precedentes, coincidieron en señalar los universitarios.

Jorge Adán Cárdenas Estrada indicó que son cuatro plazas las que México tiene para los Juegos Olímpicos en halterofilia, de los cuales son dos de ellos, acción que es muy representativa como deportistas de la UAS y un sueño que por mucho tiempo han venido trabajando.

"Es un orgullo y existe mucho trabajo detrás de esto, fueron tres años de clasificaciones, la verdad estoy contento de poder haber logrado la plaza”, manifestó durante un entrenamiento que realizaba.

Así mismo destacó que su alma máter en todo momento, desde el 2017 que la representa, lo ha apoyado para realizar sus entrenamientos y para poder participar en las diferentes competencias para llegar a esta distinción de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Me ha dado becas económicas, también en la pandemia me dio la posibilidad de entrenar en sus gimnasios, lo que me ayudó mucho para mi preparación, sí estuvo muy difícil el año pasado”, manifestó.