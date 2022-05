"Han sido 13 años de buscar justicia": Protestan en Ciudad Juárez por Esmeralda

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Familiares y amigos de Esmeralda Castillo, una joven desaparecida hace 13 años, se manifestaron este jueves en el centro de Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, donde se le vio por última vez.



“Han sido 13 años de buscar justicia, justicia que no ha llegado. Hoy nos disponemos a poner pesquisas de Esmeralda, porque seguimos exigiendo justicia. Es lamentable que Ciudad Juárez ocupa el segundo lugar de feminicidios a nivel nacional", declaró a Efe el padre de la joven, José Luis Castillo.



Los asistentes vestían ropa de color rosa para recordar a la chica, que entonces tenía apenas 14 años, mientras otros grupos de activistas colgaron pendones que en conjunto mostraban la imagen del rostro de Esmeralda.



La familia de la víctima pidió a las autoridades de los tres niveles de Gobierno asuman un compromiso con las mujeres para erradicar la violencia de género.



"Son 13 años sin respuesta, las autoridades no hacen nada, no hay avances. Ha sido desgastante para la familia estos años sin Esmeralda. Queremos saber algo de ella porque es desgastante vivir sin saber qué paso con ella", expresó Martha Luisa Rincón, la madre de la desaparecida.



La protesta ocurre días después de que México rebasó la cifra oficial de más de 100.000 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964, con la mayoría de estos hechos ocurridos desde el inicio de la guerra contra las drogas en 2006.



Además, México afronta una crisis de violencia machista con un aumento de violencia familiar de casi un 20 % del 2020 al 2021. Además, se registran 10 mujeres asesinadas cada día, según ONU Mujeres.



Por ello, la madre de la joven expuso que quieren que las autoridades recuerden que no ha regresado Esmeralda.



Opinó que esta problemática de feminicidios se salió de las manos de las autoridades.



"En el mes de enero, las autoridades de la fiscalía, querían que los padres de Esmeralda firmaran y admitieran que ella ya estaba muerta. No vamos a dejar de buscarla, que nos digan dónde está. Estamos en los primeros lugares de violencia y nadie actúa", añadió Julieta Castillo Carreón, familiar de Esmeralda.



Dentro de esta problemática, Ciudad Juárez es reconocida por los hechos de feminicidio o las llamadas "muertas de Juárez", en referencia a las mujeres asesinadas en esta ciudad desde comienzos de los años 90.

Te recomendamos leer:



Más de 300 mujeres fueron asesinadas entre 1993 y 2003, y la mayoría de los casos permanecen impunes, según la organización humanitaria Amnistía Internacional.