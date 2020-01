Harán operativo mochila en 1,350 escuelas en Coahuila

Torreón, Coahuila.- Érick Varela Cortés, subsecretario de Atención a Emergencias de la Secretaría de Salud de Coahuila, informó ayer que la SEP, a través de sus coordinaciones regionales, estará operando en 1,350 escuelas de la región de La Laguna en el operativo de revisión de mochilas, en conjunto con los maestros y padres de familia para evitar la introducción de armas y sustancias en las escuelas a partir de este lunes.

Esto después de que José N., de 11 años, estudiante del Colegio Cervantes en sexto año de primaria, disparara contra alumnos y maestros, para después quitarse la vida, el pasado viernes.

El niño habría salido del salón para ir al baño, en uno de los pasillos fue encontrado por su maestra de inglés, José entonces ya portaba dos armas, una calibre 22 y otra calibre 40. Acabó con la vida de la maestra María Assaf Medina, hirió a otro maestro y a cinco alumnos, de entre 11 y 13 años de edad.

De acuerdo con El Universal, el profesor herido es de la materia de física, Omar Saldívar, de 40 años, quien escuchó los disparos y se acercó al lugar. Él, junto a los cinco menores, están fuera de peligro.

Revisiones

Después de la tragedia que conmocionó a todo el país, las autoridades de Coahuila decidieron que implementarán el operativo de revisión de mochilas.

El funcionario estatal Varela Cortés dijo que, en cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública, señaló que participará en este operativo de la revisión de mochilas, pero será de manera aleatoria, ya que no cuentan con el personal suficiente para asistir a todas las escuelas.

«Por eso pedimos que los padres de familia que nos ayuden desde el seno familiar a que estas conductas no se presenten, con la finalidad de tener la tranquilidad de que nuestros hijos van a estar bien en la escuela y van a estar seguros», agregó el funcionario estatal de salud.

Varela Cortés comentó que el DIF continúa elaborando sus procesos de atención a través del fortalecimiento y la ayuda a las familias afectadas. Dijo que hay que recordar que el Colegio Cervantes ha mantenido la ayuda a los afectados y que mantendrá su compromiso de seguir haciéndolo.

Otro punto importante que destacó es que la Fiscalía General del Estado está ayudando a través de sus sicólogos de atención a víctimas, adhiriéndose a su protocolo de no revictimizar a las víctimas.

«Hacemos hincapié y les solicitamos evitar el contacto con los menores de edad que se han visto afectados. En estos procesos hay círculos que se están atacando, como fue el primero, donde estuvo concentrada esta penosa situación y que cada vez más alejados podemos tener algún tipo de situación que puede presentarse», señaló Érik Varela.

Por lo anterior, habrá dos grupos de sicólogos, uno trabajará con la comunidad afectada, es decir, la escuela, los maestros, los alumnos, los familiares; y en un segundo grupo, el reforzamiento de la línea de vida y el 9-1-1 a través de un formato unificado de información, un triaje sicológico con una recopilación de la información para informar cómo se está reportando el problema, si hay repercusiones en los círculos exteriores y cómo está reaccionando la comunidad.

Hoy nuestra comunidad está hablando de este incidente, en cualquier lugar es un motivo de charla y también tenemos que brindarles la seguridad de que estamos actuando frente a este problema

Informó también que se mantendrán abiertos los Centros Integrales de Salud Mental (Cisame), que han facilitado el área de salud mental de la Secretaría de Salud para que sean atendidos aquellos casos que sean detectados como graves de manera inmediata y personalizada, y se dé el seguimiento de los mismos por parte del experto que apoyará el caso; se trata del coordinador del equipo de Intervención de Crisis en Nuevo León, Gerardo Cantú Garza, así como de la Universidad de Salamanca y de todas aquellas instituciones que están trabajando en este caso, dijo.

Destacó que toda la información que brinden de ahora en adelante será de manera colegiada, para que sea una fuente de una sola mano. También indicó que las primeras 72 horas luego de este terrible acontecimiento son de vital importancia.

«Es por eso que la ayuda que estamos teniendo en estas primeras 24 horas es de que las personas que tuvieron el duelo, lo tengan de la manera que es habitual, que las personas que estuvieron en el círculo primario reciban esta atención, porque están viviendo algo inusual, algo que les está alterando su salud o su vida y que la recuperación sea rápida», indicó.

Jorge Zermeño, presidente Municipal de Torreón expresó sus condolencias por los trágicos hechos ocurridos en el Colegio Cervantes. Foto: Twitter

Velan a José

El niño de 11 años que disparó el viernes a compañeros y dos maestros con dos armas de fuego fue velado en una funeraria de Torreón, Coahuila, publicó Reforma.

De acuerdo con medios locales, a petición de la familia, policías municipales resguardaron el sitio para tener privacidad.

En la funeraria Gayosso se celebró una misa. José Ángel era un buen estudiante de sexto año que destacaba por sus calificaciones en el Colegio Cervantes de esta ciudad.

La balacera en el plantel educativo privado desató el caos y el terror en padres de familia, que se trasladaron de inmediato y desesperados a recoger a sus hijos.

El Universal informó que ayer sábado su cuerpo fue velado en la funeraria, y a las 10:00 horas se celebró una misa en el mismo lugar donde, según contaron algunas personas, estuvo bastante concurrida.

A la entrada de la funeraria, personal del lugar vigiló en todo momento. El medio nacional informó que el fiscal Gerardo Márquez refirió que se tendrán que hacer las indagatorias del entorno sicológico y familiar para definir las causas, y dijo que no se puede descartar ninguna línea de investigación.

No precisó cuántos disparos hubo ni dio detalles sobre cómo obtuvo las armas el menor. Comentó que el padre tenía un negocio particular de banquetes.

Reforma, a su vez, dio a conocer que el menor vivía con sus abuelos paternos, ya que su madre hace años había fallecido. Preliminarmente se informó que usó pistolas calibre 40 y 22.

Veladoras, flores y globos blancos fueron dispuestos afuera del Colegio Cervantes, escenario de la tragedia, desde el viernes en la noche. Foto: El Debate (Paúl Felfoldi)

Extraoficialmente se dijo que la pistola calibre 40 es usada por Policías de Estados Unidos y están prohibidas en México, mientras que la otra se usa para tiro al blanco y defensa personal, aunque su letalidad es menor.

Sin fecha de retorno a clases

El secretario de Salud del Estado de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, informó que, luego del tiroteo en el Colegio de Torreón, como protocolo de estos casos lo primero que se hizo fue activar el Código Naranja, lo que significa poner en alerta a todos los hospitales regionales, Issste, IMSS y particulares.

Mencionó que los cinco menores y el profesor que resultaron heridos se encuentran en estado estable, incluso el menor que sufrió una perforación abdominal que lesionó su hígado, ya se encuentra estable en el área de Terapia Intensiva.

Como parte de la búsqueda de estrategias que ayuden al tratamiento adecuado de estos casos y la reacción efectiva con la comunidad, el secretario informó que han comenzado la comunicación y la solicitud de asesoría con La Universidad de Salamanca, la cual, dijo, tiene experiencia en este tipo de atentados.

Estamos tomando lineamientos generales, tanto esta persona de contingencia de Monterrey como los internacionales, ellos están al pendiente de nosotros y nos están apoyando

Destacó.

Bernal Gómez dio a conocer también que este sábado se llevó a cabo la primera mesa de trabajo en torno a este caso. En ella estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la SEP, el DIF y la Fiscalía General del Estado.

Luego de esta reunión, y en conferencia de prensa, Bernal Gómez dio a conocer que aún no saben cuándo se retomarán las clases en el Colegio Cervantes, campus Bosques, donde ocurrió la tragedia, ya que primero tendrán que brindar el apoyo a los menores afectados, buscar indicios de trastornos de estrés y tomar lineamientos generales.

«El apoyo a los menores y maestros que vivieron esto es muy importante. La escuela se va a abrir el lunes, pero no para clases, se va a abrir para dar apoyo a la contingencia, a los profesores, a los alumnos y tomar lineamientos generales», señaló.

El secretario informó también que por medio de los sicólogos se buscará detectar en los alumnos factores de estrés que necesiten tratamiento específico, como son: el síndrome de estrés, la atención postraumática o detectar casos de uso de alcohol o consumo de drogas.

Añadió que se reforzará la línea de vida, el 9-1-1, para que cada persona que requiera atención sea bien atendida a través de la coordinación que están realizando.

Padres, madres y alumnos asistieron a la ceremonia fúnebre de la maestra de inglés. Foto: El Debate (Paúl Felfoldi)

Llamado

El Universal informó ayer que, en un segundo día de gira en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a atender más a los jóvenes, porque duele mucho lo que está sucediendo con este sector de la población.

Un día después de la agresión con armas de fuego en un colegio Torreón, Coahuila, donde un menor disparó a sus compañeros, asesinó a su maestra y luego se quitó la vida, el presidente López Obrador comentó que duele mucho que sean los jóvenes que comenten los delitos.

Para entender: Tragedia y luto

Un estudiante de 11 años de edad, de un colegio particular de Torreón, disparó el viernes 10 de enero en la mañana contra una maestra y sus compañeros, para luego privarse de la vida.

El saldo que las autoridades dieron a conocer fue que la maestra y el alumno agresor fallecieron; mientras que al menos cinco menores y un profesor resultaron lesionados, quienes al cierre de esta edición se encontraban estables. José N. portaba dos armas, una calibre 22 y otra calibre 40. Allí empezó a disparar y acabó con la vida de la maestra María Assaf Medina, y después se suicidó.

El trauma de la violencia pasa a generaciones

La constante exposición a la violencia en México está causando que las personas pierdan contacto con la realidad, es decir, padecen sicosis, e incluso hace que haya personas más violentas, alertó Martha Inés Mariela, presidenta de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México, publicó Reforma.

Advirtió que esta violencia puede ocasionar que las personas se violenten a sí mismas.

Por el contrario, precisó la experta, hay quienes son resilientes ante la violencia; sin embargo, mientras mayor es la exposición a la violencia, menos es la posibilidad de que lo sean.

El viernes pasado un niño de 11 años provocó un tiroteo en un colegio privado de Torreón y se suicidó después.

De acuerdo con la experta, los mexicanos necesitan sanar tanta violencia a la que están expuestos, y una de las mejores formas de hacerlo es visibilizándola, como sucede con organizaciones de madres con hijos desaparecidos, por ejemplo.

Señaló que es una manera de sensibilizar a nivel social y mostrar que existen los eventos e impactan socialmente, y que no se no olvide que existe la violencia y que esto no es normal.

Según la tesis de la socióloga y sicoanalista francesa Françoise Davoine, quien vino a México a hablar del tema, es que si no lo hablas, la gente lo niega.

Dice “no existió”. La sociedad tendemos a negar, a no querer saber

Indicó que otra tesis de Davoine es que generaciones que no estuvieron expuestas directamente a la violencia, como soldados combatientes durante la guerra, también actuarán la violencia.

«Su tesis es que el efecto traumático está presente no solo en las víctimas directas de la violencia, sino que también se transmite a otras generaciones ese sufrimiento síquico. Por ejemplo, en la población europea después de la Segunda Guerra Mundial bajaron las tasas de natalidad porque no deseaban traer hijos a sufrir. Se transmite y se actúa. Tienen dolor, depresión, desazón hacia la vida».