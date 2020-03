Hasta que Ni una más sea una realidad: Frida Guerrera

México.- Frida Guerrera es el nombre de lucha elegido por la comunicadora Verónica Villalvazo. Más que un alter ego, para ella es su identidad cotidiana, inspirada en parte por la artista plástica mexicana Frida Kahlo y su obra pictórica «La columna rota», nombre que lleva el blog donde plasma las historias de los feminicidios en México a manera de crónica para que no sean olvidados.

Para Frida Guerrera, su labor como activista y acompañante de familias que buscan justicia se ha convertido en una directriz de vida, es la trinchera desde la cual puede protestar y visualizar lo que está pasando con las mujeres en México.

Las armas con que cuenta para conseguir este propósito son sus manos y su voz. Ambas las utiliza con certera precisión, tanto cuando exige justicia a través de las manifestaciones en que participa, como cuando alza la voz acudiendo a interpelar al presidente López Obrador a su conferencia mañanera, inquiriendo soluciones para la violencia de género.

Sin embargo, su más ardua tarea ha constituido en ir rescatando del olvido a las mujeres asesinadas que no llegan a las cifras oficiales, al hacer su propio recuento de feminicidios en todo el país. Esta titánica tarea incluye la búsqueda ávida de la nota roja en todos los medios nacionales, escritos y digitales, que Frida lleva a cabo día con día.

Verónica Villalvazo "Frida Guerrera", activista.

Prestar su voz a las que ya no tienen

Frida Guerrera tiene dieciséis años dándole voz a las mujeres y a las niñas que ya no la pueden usar, a quienes se les ha arrebatado la oportunidad de reclamar justicia porque han sido asesinadas en crímenes violentos.

Recientemente, a través de la página www.vocesperdidas.mx/, ha creado un espacio para que sean escuchadas las historias de mujeres desaparecidas y asesinadas que no se han dado a conocer.

La activista considera que, hoy por hoy, todas las mujeres están tratando de abrazar la misma situación, utilizando diversas formas de visualización. Afirma que están pidiendo una respuesta a las decenas de familias, a las decenas de casos de mujeres que son violentadas y que no son escuchadas, y pide que precisamente el escenario que se está viviendo en México no sea una ola, no sea efímero, tomando una postura.

Todas estas son formas de visibilizar el mismo problema. Se refirió al caso de las mujeres de Ecatepec, Estado de México, que liberaron casetas hace dos semanas; los tendederos del acoso en universidades públicas y privadas de Sinaloa la semana pasada, así como diversas marchas en todo el país.

Apoyando a víctimas y familias

En entrevista telefónica para EL DEBATE, narró que diariamente le llegan entre diez a quince solicitudes de apoyo a través de su cuenta de Twitter y tres páginas de Facebook: «Frida Guerrera Villalvazo»; «Feminicidios» y «Dales Voz». «En todos me llegan mensajes que dicen “Frida, ayúdame”».

Añadió que constantemente tiene que estar revisando sus redes sociales, ya que recibe peticiones de ayuda por parte de mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual.

También la contactan padres y madres de familia, pidiendo que los acompañe en su búsqueda de justicia. Tanto las víctimas como los familiares le han manifestado que si ella no los acompaña, nadie más lo hará.

Así es como Frida lleva una década y media asumiendo este compromiso: «He leído, he visto, he abrazado a tantas familias, que todas las noches cuando termino de actualizar el blog, de buscar las notas del día, o de escribir alguna historia, me tengo que resetear [sic], me tengo que deconstruir de poco, de a pedacitos, para volver a construirme por las mañanas», expresó la activista.

Hay que perder el miedo

La comunicadora hizo hincapié en la importancia de transmitir a las jóvenes que pierdan el miedo, ya que está convencida de que si algo nos paraliza y nos hace quedarnos inmóviles, es justamente el miedo, esto es una de sus prioridades cuando la invitan a dar conferencias y charlas a universidades y bachilleratos.

La activista hace un llamado a las mujeres para levantar la voz y ser claras. Ella confía en que es posible, y con mayor razón si están unidas: «No tengan miedo a represalias, no se suelten la mano, no se dejen solas. Si alguien las persigue, hay que abrazarse, gritar, hacerlo público. Tenemos que seguir gritando como se pueda, pero no sentirnos solas», enfatizó.

Sobre la escalada en muertes violentas por feminicidio que actualmente enfrenta nuestro país, mencionó que se trata de un tema de impunidad. Dijo que si esto no lo detienen, si las autoridades no toman en serio lo que las mujeres mexicanas están gritando, la saña va a ser cada vez mayor.

«El caso de Íngrid Escamilla, que ha generado toda esta explosión, no se trata de un caso aislado, pero mucha gente cree que Íngrid es la única o puede haber sido la única lastimada de esa manera, y no es así; tenemos casos horribles en todo el país», subrayó.

Es el momento de hacer justicia

En palabras de la comunicadora, los Gobiernos federal y estatales deben aprovechar esta coyuntura que se les está dando, porque el tema de la violencia de género y los feminicidios ha traspasado fronteras; ya no se está hablando nada más a nivel nacional, es en todo el mundo: «Creo se tiene que aprovechar esta coyuntura por parte de las autoridades para hacer justicia», aseguró.

Frida se refirió al paro nacional del 9 de marzo como un movimiento muy bueno y muy válido; sin embargo, aclaró que no se puede sumar porque en su labor de acompañamiento ese será un día peligroso: «Va a haber mucho enojo en algunas parejas si las mujeres se suman, y nosotros tenemos que estar pendiente de lo que pueda suceder, algún grito de auxilio al que podamos acudir, y evitar que pueda terminar en una tragedia». Agregó que aunque considera el paro como algo positivo, no se debe permitir que grupos de partidos se sumen a una lucha tan legítima.

Frida Guerrera en la «mañanera»

El 14 de febrero y el 5 de marzo, Frida acudió a la conferencia matutina del presidente López Obrador para cuestionarlo sobre los feminicidios. Frida aclara que no fue a pelearse con el presidente: «Él una vez dijo que somos el enlace con la sociedad allá afuera. Creo que si él puede hacer las cosas diferentes, que las haga, y se mantengan durante todos los años que se tengan que mantener, hasta que logremos que todos los hashtags de “ni una más” y “ni una menos” dejen de ser una realidad», afirmó.

La labor de Frida Guerrera

Frida fue pieza clave en la investigación del feminicidio de Lupita, «Calcetitas rojas», al ser la primera periodista en darle difusión al caso y acompañamiento a sus familiares. También colaboró con la Fiscalía para dar con el paradero del feminicida de Toluca, Óscar N., quien asesinó a tres mujeres en Villa Santín.

Por ayudar en casos como estos ha recibido muchas amenazas de muerte a través de sus redes, y algunas de manera personal, ya que ha coadyuvado a las autoridades a localizar a 46 feminicidas.

Frida Guerrera incomoda en la ‘mañanera’

Marcos Olvera, acreditado como periodista en las conferencias mañaneras, dijo en plena intervención al presidente Andrés Manuel López Obrador que se debería investigar quién financia a Frida Guerrera. Esto el 5 de marzo, lo que ha hecho eco en voz de algunos personajes como Juan José del Castillo, el Jota, quien cuestionó la misma pregunta en su programa al aire; también el padre Alejandro Solalinde lo retomó por medio de Twitter, aclarando que él está seguro de que nadie la está patrocinando después de duras críticas que recibió en la red social.

Todo el movimiento feminista que organiza el paro nacional del 9 de marzo El Nueve Nadie se Mueve ha sido cuestionado de estar siendo financiado por el magnate George Soros, a quien ya se le ha señalado por esta misma situación en 2016, cuando se hizo el Day Without Women en los Estados Unidos, pero en ambas oportunidades Soros ha negado estar involucrado.

Frida Guerrera ha dicho por diversos medios que ella continuará con su labor de acompañamiento y activismo, que no es financiada por nadie, y afirmó que continuará yendo a la «mañanera».

El perfil

Nombre: Frida Guerrera

Lugar: oaxaca

Profesión: activista

Trayectoria: 16 años como activista y acompañante de familias y víctimas de violencia; pasante de psicología, comunicadora, cronista y bloguera de El blog de Frida y La columna rota.