Hay 16 resoluciones pendientes en tomate sinaloense

Culiacán, Sinaloa.- El dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros, dio a conocer que, actualmente, hay dieciséis resoluciones pendientes derivadas de una inspección visual que se hace en la frontera por parte del Gobierno de Estados Unidos en el tomate.

“Ellos (Estados Unidos) juzgan si los tomates tienen o no tienen virus, esa es la razón por la que se han devuelto”, lamentó.

El dirigente agrícola dijo que las pruebas deberían realizarse en México para estarse monitoreando por cuestiones sanitarias, ya que los resultados no son tan rápidos como para realizarse en la frontera.

Dijo que este problema está en todos los países del mundo, incluso en los Estados Unidos.

Aclaró que si el virus estuviera en el tomate, no fuera transmisor de virus, ya que, como muchos de los virus, no afecta al humano, solamente perjudica a la planta o al fruto.

“Es una enfermedad como muchas de las enfermedades que hay en las plantas, pero no es mortal, no afecta. Se ha satanizado mucho, sobre todo porque todavía no se ha encontrado la resistencia”, aseguró.

Estudio

Actualmente se encuentran realizando un estudio para encontrar por qué la planta es resistente al virus, por lo que se están mezclando las variedades para ver de dónde proviene.

El líder agrícola dijo que Estados Unidos lo está tomando como una excusa sanitaria sin sustento legal para tener un mecanismo de cerrar puertas.

Temen arancel de 21 por ciento al tomate

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) determinó que las importaciones de tomates frescos mexicanos causaron daño a la industria de ese país, informaron representantes del sector, quienes temen la aplicación del 20.91 por ciento de arancel. Si Estados Unidos decide nuevamente cancelar el Acuerdo de Suspensión 2019-2024 firmado con México en septiembre, se aplicará el arancel.

El Gobierno de Estados Unidos reanudó en octubre de este año la investigación antidumping en contra el tomate fresco mexicano para determinar que México vendió tomate en ese país por debajo de sus costos de producción en 20.91 por ciento, lo que se conoce como margen de dumping.

La reanudación de la investigación también llevó a que la Comisión de Comercio Internacional evaluara si las exportaciones de tomate mexicano causaron daño a la industria estadounidense, y esta era la decisión que estaba pendiente de conocerse.