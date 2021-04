Hay que poner un alto a Morena y la destrucción de México el 6 de junio: Marko Cortés

México.- El líder nacional del PAN, Marko Cortés, recordó que este domingo 4 de abril arrancan las campañas electorales para el proceso electoral 2021, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a "poner un alto a Morena".

Desde su cuenta oficial de Twitter, el dirigente del PAN pidió a los mexicanos comparar las propuestas y trayectorias de las candidatas y candidatos a elegir para el próximo 6 de junio, porque "ya no hay cabida para las falsas promesas como las hechas en 2018" por Morena.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El día de hoy arrancamos las campañas rumbo a la elección del 6 de junio. Exhortamos a las mexicanas y mexicanos a que comparen las propuestas, los proyectos y los perfiles de las candidatas y candidatos", destacó.

Leer más: Félix Salgado lidera marcha en Acapulco tras perder registro como candidato

Marko Cortés añadió que "la comparación es fundamental" para elegir a "los mejores hombres y mujeres que realmente estén comprometidos con las causas y necesidades de la gente", pues ya no hay lugar para "falsas promesas" como las de 2018.

El dirigente nacional del PAN también arremetió contra los diputados morenistas, a quienes llamó "levanta manos", asegurando que sólo ganaron como parte del efecto Morena en las elecciones de 2018, por lo que resaltó que es necesario tener un "contrapeso de poder" en la Cámara de Diputados.

"Ya basta, de nada le sirven al país los diputados levanta manos morenistas, que no proponen nada, que no sirven de contrapeso de poder que es la naturaleza principal de la Cámara de Diputados, que no regresaron a sus distritos porque no ganaron ni por su prestigio, ni por su trabajo, que ganaron sin hacer campaña, sin comprometerse con la gente solo por la ola morenista irreflexiva", manifestó.

Marko Cortés también exhortó a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades electorales acciones de intimidación, en caso de recibir "presiones o amenazas de retirarles algún programa social si no votan por los candidatos de Morena".

Dos proyectos para México

Pese a la histórica cantidad de candidatos para estas elecciones (22 mil 829), el líder panista resaltó que sólo están en juego dos proyectos para México: el del PAN, representado por la coalición Va por México, y el de Morena, que según él se basa en "la destrucción, retroceso, hambre y pobreza".

A este respecto, el panista aseguró que "el PAN gobierna mejor y da resultados a la gente", pues sus gobiernos anteponen la defensa de "la vida, la verdad, la familia", etc.

También afirmó que su partido está comprometido con las mujeres, y para ejemplo destacó la creación del Instituto Nacional para las Mujeres, la tipificación del delito de feminicidio y la paridad de género en sus candidaturas.

"Todos nuestros candidatos son mujeres y hombres honestos, tienen experiencia y preparación para gobernar bien, porque así lo exigió la sociedad y por eso muchas candidatas y candidatos del PAN provienen de la sociedad civil", agregó Marko Cortés.

En contraste, el dirigente del PAN llamó a los candidatos de Morena "ineptos, mentirosos y cínicamente corruptos", acusándolos de no importarles las mujeres ni cumplir sus promesas, sino que en su lugar "le echan la culpa de su fracaso al pasado".

La inseguridad está peor que nunca, han manejado mal la pandemia llevando a México a ser el país con la mayor tasa de letalidad por COVID, por su falta de apoyo al sector productivo quebraron un millón de negocios y perdieron su empleo 2.9 millones de personas, ahora hay 10 millones más de pobres. En síntesis, no saben gobernar y todo lo que tocan lo destruyen", aseveró.

Leer más: México mantiene 55 incendios forestales activos en 16 estados del país

El próximo 6 de junio, 92.4 millones de mexicanos de la lista nominal del INE acudirán a las urnas a votar por los 3 mil 412 cargos públicos que se disputarán, entre diputaciones federales, gubernaturas, presidencias municipales y otros.

Este 4 de abril también da inicio la veda electoral, el periodo durante el cual se suspenden todas las propagandas gubernamentales y programas sociales hasta el próximo 2 de junio, mientras que inicia la transmisión de los 19.8 millones de spots publicitarios de candidatos y autoridades electorales.