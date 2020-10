Hay señales de rebrote temprano de coronavirus en México

México.- No hay una regla general sobre cuál es la cifra para considerar que México ya este en un rebrote, ya que no se puede comparar lo que está pasando en Europa, porque cada país tiene su método. En México dado el esquema de vigilancia, la positividad ha mantenido sus intervalos de unas pocas decenas de puntos porcentuales, explicó, Hugo López-Gatell, sub secretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Sin embargo, sí reconoció que México tiene señales tempranas de un repunte de la epidemia por coronavirus.

“No quiere decir que estamos peor que en otros países, es la manera en que se estima la importancia es la medición, que sea consistente, que se mantenga con la misma metodología en todos los estados a lo largo del tiempo en México y la trayectoria o la tendencia. Ayer llegó a 37, hoy está en 41, no hay un umbral donde diga: a partir de aquí ya le llamamos rebrote ¡No!”, afirmó.

Por eso la expresión que utilizan es ver estas señales tempranas de rebrote de coronavirus y esto se va interpretando día con día al mismo tiempo que se comunica o se informa,dijo.

“El presidente esta misma mañana dijo, inmediatamente después de que el doctor Alcocer dijo “vemos señales de rebrote y él dijo no hay rebrote y luego yo me paré y dije: “señales tempranas de rebrote” ¿Por qué razón? Porque el presidente está viendo integralmente la nación en muchos campos que a nosotros no nos corresponde atender”, detalló, Gatell.

Recordó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador destacó la estabilidad económica de México y la velocidad tan positiva, tan rápida a la que se ha logrado recuperar México.

“Él tiene esa perspectiva. En la parte específica, técnica, epidemiológica, lo que decimos es:

Vemos señales de un cambio de trayectoria”.

Aseveró que no se están esperando a que ocurra un rebrote, pues están actuando todos los días, “no es de que vemos, vemos, vemos y de repente actuamos”.