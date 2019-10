"Hay un cambio de paradigma en el combate a las adicciones"

De la mano del Gobierno federal, los Centros de Integración Juvenil (CIJ) llevan a cabo una revisión a la estrategia de combate a las adicciones, confirmó el doctor José Ángel Prado García. Esta institución —abundó Prado— fue reconocida como una piedra fundamental en la lucha contra el consumo de sustancias y su prevención por la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, el director general adjunto de Operación y Patronatos de CIJ aclaró que el consumo de drogas es un serio problema de salud pública: hasta el 10.3 por ciento de la población ha consumido alguna droga ilegal en la vida.

Igualmente, el consumo de alcohol seguiría al alza. De forma específica, la ingesta de bebidas embriagantes en Sinaloa estaría por encima de la media nacional, de acuerdo con Prado García, lo que coincidiría con la percepción de la ciudadanía consultada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del 2019, que ubicaría esta circunstancia como una de las principales generadoras de conductas delictivas en la entidad federativa [tal y como publicó EL DEBATE el 27 de septiembre en http://bit.ly/2nhkUA8].

Así lo expone el becario Hubert Humphrey en prevención y tratamiento de adicciones por la Johns Hopkins University, Baltimore, y diplomado en tratamiento de abuso de sustancias por el Instituto Ophri de Jerusalén, Israel.

¿Cómo ha sido la experiencia con el cambio de Administración federal?

Muy bien. Como nosotros sabemos, el consumos de drogas es un grave asunto, hasta 10.3 puntos porcentuales de la población mexicana ha consumido alguna sustancia ilegal alguna vez en la vida. Esta Administración está cambiando el paradigma de atención del problema. Si bien están invirtiendo en policías, en reducir la oferta, también lo están ejecutando más recurso en reducir la demanda, en la reconstrucción del tejido social para que haya menos jóvenes que se acerquen al consumo, no solamente que las drogas no lleguen a los niños, sino que los niños no lleguen a ellas.

¿Se contempla un buen escenario para que las instituciones de la sociedad civil y el Gobierno federal puedan contrarrestar este tipo de problemas?

Es interesante, porque CIJ ha sido reconocida como una de las pocas asociaciones civiles que está valorada por el Gobierno federal y que están reconocidas como una piedra fundamental en esta dura tarea. Creo que sí, todos los municipios, los Gobiernos de los Estados y con la federación estamos haciendo un solo equipo para combatir el problema complejo.

¿Cuál sería particularmente el llamado a los padres de familia que se enfrentan a estas situaciones?

En primer lugar, es importante que los padres de familia reconozcan que esto es un problema grave y que cualquiera de sus hijos puede estar en contacto con una sustancia, que no estigmaticemos a los consumidores, que trabajemos con base en el respeto a los derechos humanos, que unidos de la mano y que con el conocimiento se acerquen a los CIJ para hacer la prevención.

¿Cuántos CIJ hay a lo largo de México?

Tenemos 120 unidades en el país, de las cuales once son unidades de hospitalización con treinta camas cada una. Tenemos dos unidades específicamente para el tratamiento de heroína que están en Ciudad Juárez (Chihuahua) y en Tijuana (Baja California), y tenemos una unidad nueva de investigación en Nayarit.

¿Habrá algún proyecto nuevo o instalación para Sinaloa?

Claro que sí, tenemos proyectos no solo de dignificación de nuestros centros y de mantenimiento, sino para ayudar a que estos crezcan. Tenemos una unidad de hospitalización de tratamiento residencial en el municipio de Culiacán, que esperamos que pronto crezca y que pueda ser abierto también para el tratamiento de mujeres y niños.

¿En cuánta población se incide actualmente a través de los CIJ?

Todos los años nosotros vemos a más de 103 mil pacientes, gente que tiene trastornos por dependencia al consumo de drogas, y al rededor de 9 millones de personas en actividades preventivas.

¿Cómo ha visto la participación de la clase empresarial en materia del combate al consumo de drogas?

Claro, esto es fundamental para nosotros. De hecho, lo que estoy haciendo aquí en Sinaloa es reunirme con los patronatos, que son la iniciativa privada, que son los que apoyan desde su ámbito de competencia a los CIJ. Compartimos con ellos las metas, la coberturas de centros, nuestras necesidades, y ellos son partes esenciales, porque son quienes consiguen recursos para que nuestros centros estén en buenas condiciones.

Es un trabajo de equipo, sociedad civil y los distintos niveles de Gobierno...

Los tres órdenes de Gobierno y la sociedad civil de la mano, es la única forma de enfrentar el problema.

EL PERFIL

Nombre: Ángel Prado García.

Profesión: médico cirujano por la Universidad Anáhuac. Especialidad en Psiquiatría General por la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Psicoanálisis de Grupos por la Asociación Psicoanalítica Mexicana.

Trayectoria: psiquiatra de la Marina Armada de México, perito psiquiatra de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; director de Adicciones del Gobierno del Distrito Federal; director técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones.

Para entender...

Crece la percepción de conductas delictivas en Sinaloa

La impunidad en México prevalece: apenas en uno de cada diez delitos sucedidos durante el 2018 se formalizó una denuncia ante las autoridades correspondientes, de acuerdo con las cifras de la Envipe del 2019.

En 2018, para el 93.2 por ciento de los delitos no hubo denuncia o no se inició averiguación previa o carpeta de investigación, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, a nivel nacional, el 65.4 por ciento de la población de 18 años y más identificó que en los alrededores de su vivienda existió aumento de conductas delictivas. A nivel nacional, el primer comportamiento antisocial fue el consumo de alcohol en la calle.

Las conductas delictivas más observadas, particularmente en Sinaloa, fueron el consumo de alcohol en la vía pública, el consumo de drogas, alta frecuencia de robos o de asaltos, la venta de drogas y los disparos frecuentes.