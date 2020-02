Hay un hartazgo por la violencia hacia la mujer en México

En México, la impunidad ha alimentado por años la permisibilidad de las agresiones contra las mujeres. El discurso se ha definido en un tono de no validación, de criminalización y la no autonomía al género femenino. Sin embargo, actualmente, el panorama busca cambiar, y esto no es el resultado de una moda, sino de un hartazgo que ha llegado a tope con cifras alarmantes de feminicidios y violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Lo anterior fue expuesto en entrevista para EL DEBATE por especialistas en psicología, abogacía y activistas feministas. Incluso, la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) ha reconocido a través de ONU Mujeres México que espacios públicos en el país son inseguros y propician los principales actos de violencia en contra de la mujer; además de considerar necesaria la aplicación de políticas públicas para la protección y el cese de actos dañinos.

En un panorama de apertura, ONU Mujeres señala incluso que es momento de generar nuevas masculinidades para terminar con la violencia machista.

Sobrexigencia

La lucha social por el derecho de las mujeres a la seguridad, a la justicia, a mejores políticas públicas y a ser escuchadas no es una moda —como muchos creen—, es el hartazgo a situaciones que, lamentablemente, vienen ocurriendo en el país desde hace mucho tiempo, señaló Alejandra Tovar Soto, psicóloga clínica por la Universidad de Londres y activista social.

Además, mencionó que el sistema mexicano, por donde se voltee a ver, tiene un discurso de no validación de las mujeres y de criminalización: «Como el tema del aborto y la opinión social que se tiene al respecto, hay posturas que hablan que no debería ocurrir, que propician que las personas no se hagan responsables de su sexualidad, etcétera; sin embargo, solamente están de acuerdo cuando hubo una situación de violación en algunos casos, entonces ahí realmente no es que el ojo o la mirada estén sobre la importancia de continuar el embarazo, del embrión o del feto, sino de castigar que la mujer haya podido tener un placer o un disfrute. Como una violación no se disfruta, entonces sí le damos como permiso de abortar, pero si fue por otra situación, entonces no debería ocurrir», aseguró.

Tovar Soto mencionó que socialmente hay una sobrexigencia a las mujeres y un castigo cuando viven placer o autonomía en un sentido social. La experta señaló que es difícil culpar a alguien: «Que si es la educación, la familia, los medios de comunicación, el Gobierno... es todo. Tenemos todo en contra para ser criminalizadas, acusadas», enfatizó. «Se trata —dijo— de algo sistemático, estructural, y entonces toda esta labor de ahora de resignificarlo, verlo con otros ojos, es titánica».

Ante este panorama y la fuerza que ha tomado el movimiento con la intención de la marcha a nivel nacional el 8 de marzo y el paro de mujeres el 9 de marzo, la también activista mencionó que se pueden esperar dos cosas: una, precisamente que haya una mayor resistencia de la sociedad, con más comentarios en contra a través de redes sociales, en las conversaciones cotidianas, más comentarios de odio y más cuestionamientos, como «¿por qué hacen esto?» o «¿por qué pintan paredes y monumentos?».

«Comentarios criticando o invalidando el movimiento es de esperarse, debido a que todo el sistema ha preeducado para que haya un discurso de no validación y de odio, y cuando se enaltece como el valor de una mujer, casi siempre está en relación con el sufrimiento o al sacrificio de la propia mujer», apuntó.

Por otro lado, y en pasos lentos, señaló que se puede lograr mayor visibilidad hacia las personas que quizá afortunadamente no han sido víctimas de una situación de violencia de género, y también puede lograrse mayor sensibilización con la población al escuchar los casos o al ver a los familiares, pensar desde la empatía.

Ana Elena Contreras, abogada, activista por los derechos humanos de las mujeres y miembro de la colectiva Las del Aquelarre Feminista, señaló que históricamente ha habido una negación de la violencia que sucede en contra de la mujer, y solamente se han remitido a las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo.

En el caso del feminicidio, por ejemplo, dijo que Amnistía Internacional señaló que de siete mujeres diarias que morían en el país, hoy la cifra se estima en diez mujeres diariamente asesinadas.

Dentro de esas diez, también indicó que se incluye a niñas. Además, mencionó que lamentablemente diez mujeres al día también son violentadas sexualmente, y seis son niñas: «Son cifras que nos va dando el propio Secretariado a través de su portal oficial, que es el que hace un conteo de todos sus delitos. Esos datos duros no los podemos hacer a un lado, porque que exista esta resistencia a reconocer lo que sucede y que la violencia, por ejemplo en el caso de la violencia sexual, sucede en todos los espacios, en las escuelas, en los espacios tanto públicos como privados, en la calle, en espacios laborales, entonces hay un incremento alarmante que no podríamos estar haciendo a un lado», señaló.

Alerta de género nacional

Para Ana Elena Contreras, de las próximas movilizaciones no solo esperan que se sumen más mujeres, sino que de manera institucional haya una sensibilización; y, más allá de la sensibilización, que haya acciones concretas que permitan mover las estructuras de violencia, que se tomen medidas específicas.

Como un avance en Las del Aquelarre Feminista, señaló que ya en la Ciudad de México se está trabajando con alerta de violencia de género, pero se está pugnando a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia por una alerta de violencia de género nacional: «Necesitamos que las estructuras se muevan, esto es lo que deberían estar haciendo, haciendo su trabajo, de jueces, magistrados, de lo que sucede en los juzgados civiles y demás. Cómo se está trabajando y de qué manera se está permitiendo o negando el acceso a la justicia de las mujeres, tanto víctimas como familiares de víctimas», explicó.

De acuerdo con la abogada feminista, la impunidad es uno de los factores que influyen en el incremento de los feminicidios, y en general a la violencia de género, lo anterior con un mensaje permisibilidad, que se está dejando en libertad a violadores y feminicidas, o bien disminuyendo la condena.

Nuevas masculinidades

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, también conocida como ONU Mujeres en México, es urgente trabajar en políticas que promuevan la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, la sensibilización sobre nuevas masculinidades y que se garantice la seguridad de las mujeres en los espacios públicos.

Lo anterior, luego de la publicación de su informe «Programa ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas en México», en diciembre del 2019. Los resultados revelaron que las mujeres y las niñas sufren y temen diversos tipos de violencia sexual en espacios públicos.

Dichos tipos de violencia, de acuerdo con la organización, pueden incluir varias formas de acoso sexual, como comentarios y tocamientos indeseados, hasta violaciones, que pueden derivar en crímenes tan graves como el feminicidio.

Entre los datos se menciona que, en los espacios públicos, 34.3 por ciento de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida; y el 93.4 por ciento de las mujeres que han experimentado violencia física o sexual en el ámbito comunitario no presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad.

Al respecto, ONU Mujeres en México agregó que es importante contar con protocolos para la debida atención y sanción de actos de violencia contra mujeres y niñas. En este sentido, como aprendizaje clave, señala que se ha evidenciado la necesidad de brindar capacitaciones con perspectiva de género de manera continua a policías, personas operarias del transporte público, personas operadoras de la justicia, funcionarios y funcionarias del Gobierno en general, en materia de violencia sexual y de atención a víctimas, desde una perspectiva de género interseccional, según indica [informe completo en https://bit.ly/2VboWZK].

10 mujeres son asesinadas al día en México, reportó Amnistía Internacional.

6 niñas son violentadas sexualmente al día, dijo la organización; así como cuatro mujeres adultas.

De acuerdo con ONU Mujeres.- A partir de las experiencias desarrolladas en México,

se ha detectado la importancia de vincular la violencia sexual contra mujeres y niñas en espacios públicos a otros problemas que cobran expresión actualmente y que se relacionan con prácticas del crimen organizado.

Paro nacional de mujeres

Universidades, empresas privadas y dependencias públicas han manifestado su apoyo al paro nacional que busca realizarse el próximo 9 de marzo con la consigna #UnDíaSinNosotros y «El nueve nadie se mueve», en respuesta a los altos niveles de violencia en contra de la mujer y de feminicidios. Entre las universidades a nivel nacional que ya se han pronunciado se encuentran el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana (Ibero), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Tecnológico de Monterrey y la Universidad La Salle.

Las universidades públicas del estado de Sinaloa, como la Universidad Autónoma Indígena de México, la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Autónoma de Sinaloa, también han externado que se unen a «El nueve ninguna se mueve».

Entre las dependencias se encuentran la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y a nivel local, en Sinaloa, el Gobierno del Estado y la presidenta de Guasave, Aurelia Leal, manifestaron que sus respectivas Administraciones también se unen.

De acuerdo con el Inegi, las mujeres representan poco más de la población mexicana, 40 por ciento de la fuerza laboral, 70 por ciento de la fuerza doméstica no remunerada y 54 por ciento de la carga total de trabajo.

Sumando las fuerzas de trabajo antes mencionadas, como trabajos formales e informales, así como las actividades del hogar no remuneradas, las mujeres generan más de 37 mil millones de pesos al día. Con el paro, la economía estaría perdiendo alrededor de 25 mil 744 millones de pesos, si se considera que solo las mujeres que tienen un trabajo formal, quienes representan el 40 por ciento de la población con este tipo de empleos, falten a sus empleos.