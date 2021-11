"Hay un olor desagradable": Habitantes reportan olores fétidos en las calles de León, Guanajuato

Leer más: SEE denuncia llamadas de extorsión en su nombre para la obtención de plazas en Michoacán

Sin embargo, un habitante de la colonia Obregón señalo que los olores se deben a los residuos que las tenerías arrojan a los ríos de León: "Dice la gente que se dedica a trabajar en las tenerías que queman cebo y lo hacen por la tarde noche para que no se vea el humo".

"¿Hay un olor raro, desagradable en el aire de la ciudad de León!", " A que se debe el olor fétido en toda la ciudad? Protección civil y bomberos atentos, no vayamos a tener un sobresalto", son algunos de los comentarios que se leen en Twitter sobre el tema.

Ante esta situación, usuarios cuestionaron qué están haciendo las autoridades ante los reportes de los habitantes, ya que el olor se ha vuelto "insoportable" y no es la primera vez que ocurre.

A través de rede sociales usuarios comentaron que percibían " olor a muerto " en varias colonias de León, como Obregón, José el Alto, Peñitas, El Coecillo, Villa de Santa Julia, Villas de la Gloria, San Juan Bosco, San Isidro, Delta 2000, Loma Bonita, La Oriental, La Azteca, la zona de los Outlets, Fraccionamiento Guadalupe, San Pedro Plus, Jardines de San Sebastián, entre otros puntos.

