¡Haz el bien sin mirar a quién! Regalan fiesta a mujer que cuidó a bebé abandonado en Monterrey

Monterrey.- La mujer que se hizo cargo de los cuidado de un bebé abandonado en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ha recibo apoyo por parte de la comunidad luego de que se diera a conocer la precaria situación en la que vive.

Para muestra, el más reciente regalo por parte de un salón de eventos de su localidad: una enorme fiesta en honor a ella y sus cuatro hijos, donde también fueron convocados vecinos y amigos.

El salón de fiestas infantiles llamado Monkey Pubky, el cual está ubicado en la avenida Aztlán en Monterrey, llevó a la señora Alicia un contrato para acudir con su familia a ser festejados.

Asimismo, dicho salón convocó a la comunidad regia para acompañar a la familia y llevar objetos que pudieran ayudarlos, como juguetes, ropa y artículos de primera necesidad.

La fiesta contó con la participación de diferentes shows infantiles que animaron la celebración. Además, el salón informó que diferentes proveedores del ámbito que conforman los eventos llevaron pasteles, piñatas, sonido e iluminación.

"Y a toda la gente que se dio cita en el evento en verdad de corazón que Dios se los multiplique en bendiciones por el gran apoyo", expresó la organización del evento.

También, diversas personas que no pudieron asistir a la celebración, solicitaron la dirección de Alicia para seguirle brindando el apoyo que requiera.

En entrevistacon ABC Noticias, Alicia Rodríguez, originaria del estado de Chiapas, quien tiene menos de un mes en la ciudad, contó que ella se encontraba de paseo con sus 4 hijos por las calles del centro de la ciudad, cuando luego de un rato decidieron sentarse a descansar afuera de una tienda de conveniencia.

Fue en este sitio que una mujer desconocida se le acercó y le pidió cuidar a su hijo mientras realizaba unas compras, con la promesa de que volvería en unos minutos, no obstante, ya no apareció.

"La señora que pasó ahí cuando estaba sentado con mis hijos, me dijo 'me lo pudieras cuidar de favor un rato, es que a mí me duele el brazo' me dijo la señora, nada más me dijo así y me dejó de comer para él bebé. Ahorita vengo voy al mercado me dijo", explicó Alicia, quien casi no habla español.

Vía: Facebook Monkey Punk

