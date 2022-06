Hermana de Cecilia Monzón pide pena máxima para presuntos asesinos de la activista en Puebla

"Exigimos que la investigación corresponda al debido proceso y no dé espacio a un procedimiento inadecuado. Pedimos que se juzgue con perspectiva de derechos humanos y que se dé pena máxima a quienes resulten responsables ", demandaron.

"Desde luego (me preocupa su influencia política). Esta es la perspectiva machista: es una persona que, si efectivamente es el autor intelectual, puede intentar usar sus influencias (para librar la justicia). El Poder Judicial tiene que servir a la justicia, y evidentemente evitar este tipo de influencias, y la Fiscalía tiene que velar por la seguridad de mujeres en el Estado", señaló en entrevista con Reforma.

La hermana de Monzón, que radica en España y se trasladó a México para exigir justicia, dijo estar convencida de que Javier López, ex secretario de Gobierno del priista Mario Marín, es el autor intelectual del crimen.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.