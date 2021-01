Héroes del sector salud de Guanajuato reciben su vacuna contra el Covid-19

León, Guanajuato.- De manera simultánea arrancó este miércoles en Guanajuato la aplicación de 19 mil 500 vacunas de Pfizer contra el Covid-19 al personal del sector salud que ha estado en la primera línea de batalla contra el virus SARS-CoV-2, el cual está a días de sumar 11 meses de haber llegado a México.

En total son 58 hospitales públicos de Guanajuato en los que se aplicarán las dosis de este anhelado medicamento que, según las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, disminuirá en un 80% la mortandad en México a causa de esta pandemia.

La enfermera Marisol Meza Franco de 33 años de edad y con 3 años de servicio, fue la primera persona del sector salud de Guanajuato en ser vacunada en el Hospital General de León, además de otros cuatro profesionales de la enfermería quienes formaron parte de un lote de 5 dosis.

Al inicio de la vacunación, el secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, agradeció al Ejército Mexicano por su invaluable aporte en la logística, distribución y resguardo de las 19 mil 500 dosis que llegaron a Guanajuato, para que se apliquen al personal de primera línea. Además, agradeció y reconoció al personal de salud como enfermeros, camilleros, intensivistas, que han dejado de ver a sus familiares por atender a pacientes.

“Pretendemos (aplicar) en menos de 72 horas, en este hospital de León, al menos 1,600 dosis de las 19 mil 500 que llegaron", añadió Díaz Martínez.

El galeano también resaltó que, aunque de momento son pocas las vacunas contra el Covid-19 que han llegado al estado de Guanajuato, sin duda es "una luz esperanzadora que haya iniciado la aplicación".

Asimismo, recordó a la población la importancia de no bajar la guardia con las medidas de mitigación como son la sana distancia, lavado de manos frecuente, uso de cubrebocas y no salir de casa si no es necesario, para evitar un contagio, ya que se estima que deberán pasar alrededor de 18 meses para que toda la población sea vacunada.

El secretario de salud de Guanajuato dijo que están bien preparados para recibir las siguientes dos remesas de vacunas contra el Covid-19 que están programadas para ser aplicas en los próximos días: 15 mil 600 en última semana de enero y 16 mil 565 entre la primera semana de febrero, hecho que permitirá que para que la segunda semana de febrero más de 50 mil profesionales de la salud reciban sus respectivas dosis.

Posteriormente iniciaría la vacunación de la población abierta, empezando por mayores de 80, 70, 60 y 50, años, para después dar paso a las personas con dos o más comorbilidades o pacientes inmunocomprometidos, quedando exentos de momento embarazadas y menores de 16 años.

Cabe recordar, que, de acuerdo con las últimas peticiones del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, las autoridades estatales y municipales y la población en general deberán seguir aplicando todos los protocolos sanitarios ordenados para combatir a la pandemia del Covid-19.

"Existe un llamado a los alcaldes para seguir regulando las actividades como el comercio informal, transporte público y evitar exceso de movilidad y aglomeraciones y evitar más contagios"

Dice un comunicado difundido por la Secretaría de Salud.

Finalmente, Díaz Martínez declaró que en días próximos se contará con un protocolo para realizar el proceso de vacunación en hospitales privados y cuerpos de emergencias que trasladan pacientes entre los 46 municipios que conforman al estado de Guanajuato.