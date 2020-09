Hija busca a su padre en Estados Unidos; hace 23 años él abandonó a su familia pero ella no le guarda rencor

Phoenix, Arizona. - A través de un post que circula en redes sociales María Guadalupe Gálvez pide apoyo para encontrar a su papá a quien buscar luego de que él los abandonará hace 23 años; aunque no ha vuelto a tener contacto con su progenitor, la mujer quiere volver a verlo, señala que pese a la situación no le guarda rencor.

De acuerdo a la página en Facebook David Nostas "El Buscapersonas", en donde se registró la primera públicación de la joven y donde presuntamente se realizan post de ese estilo y de diferentes que quieres volver a contactarse con seres queridos o encontrar alguna persona, por lo que la mujer acudió a este formato digital y apoyarse de las redes sociales con la ilusión de volver a tener contacto con su padre.

Según la publicación, ellos son originarios de Los Reyes, un municipio en Michoacán, México, sin embargo, cuando eran pequeños, su progenitor de nombre José Rául Gálvez López, de 53 años de edad se los llevó a Estados Unidos, en compañía de su esposa, con el objetivo de brindarles una mejor vida a sus hijos, pero sería algún tiempo después cuando volverían a saber nada de él.

En la publicación se señala que el hombre se llevó a su familia al país vecino para brindarles una mejor vida, y fue en el año de 1997 cuando desapareció de su familia, quienes vivian en Las Vegas, Nevada y quienes no volvieron a tener información sobre él.

"Hola David, espero estés teniendo muy buen día, mi nombre es María Guadalupe Gálvez y vivo en #Phoenix #Arizona. . He mirado varios casos de reencuentros familiares y me motivaron tanto que me tomo el atrevimiento de pedir tu ayuda. Hace aproximadamente 23 años que no sé nada de mi padre. Yo tenía 6 años cuando nos trajo a lo s #EstadosUnidos para darnos una vida mejor", se puede leer en la publicación de Facebook.

Asimismo, María Guadalupe señala que luego de un tiempo él ya no los busco, las llamadas dejaron de recibirse y presuntamente su madre le confesó que aparentemente José Raúl ya tenía otra familia, por lo que esa podría ser una de las razones por las que no volvió a buscarlos.

La mujer señala que cuando ella tenía 10 años comenzó a sentir que su papá le hacía falta y lo extrañaba, agrega que cada cumpleaños pensaba en él porque no la acompañaba en ese día, además de decir que ella siempre lo tuvo en su mente y su corazón, aunque sus otros hermanos no demostraban que lo extrañaban, ella si lo sentía mucho.

"Para mí hasta hoy se me hace difícil hablar de mi padre y se me llenan los ojos de lágrimas, me hizo mucha falta, quisiera preguntarle tantas cosas, saber qué fue de su vida, porqué ya nunca nos buscó a nosotros sus hijos. Estoy por cumplir 29 años y no pierdo la esperanza de que algún día lo volveré a ver, abrazarlo, y mirar su rostro", comenta María Guadalupe en la publicación.

Además señala que ella no quiere pedirle nada, solo quiere volver a verlo y saber que está bien, agrega que solo quiere saber de él y que sepa que ahí está su hija con los brazos abiertos y a su espera, por lo que solicita el apoyo de las redes sociales para encontrar a su padre José Raúl.

María Guadalupe Gálvez tiene 29 años y busca a su padre, a través de las rede sociales solicita apoyo para poder volver a encontrarse con José Raúl Gálvez de 53 años, quien hace más de 23 años los abandonó, si tienen alguna información pueden comunicarse al +51999048807 o a la página de 'El Buscapersonas' para que esta mujer pueda volver a ver a su padre.