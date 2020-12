Hipólito Mora, el ex fundador de las autodefensas, busca candidatura por la Gubernatura de Michoacán

Michoacán. - Uno de los ex fundadores de las autodefensas comunitarias en Michoacán, Hipólito Mora, ha anunciado su candidatura como aspirante a la Gubernatura del Estado en las próximas Elecciones 2021, en las cuales se elegirá nuevo mandatario para la meseta purépecha, y en la cual se han creado alianzas de partidos para dar batalla a la contienda por el cargo.

Fue el Partido de Encuentro Social (PES) fue quien anunció que sería Hipólito Mora quien representará ala bancada durante las Elecciones del próximo año, el ex integrante de las autodefensas de Michoacán se enfrenta al ex Secretario de Gobernación del Estado, Carlos Herrera Tello quien se encuentra en una alianza con otros diputados del PRI, PAN, PRD, entre quienes se encuentra el ex presidente municipal de la capital, Alfonso Jesús Jiménez y el alcalde de Morelía, Raúl Morón, por la bancada de Morena.

Sin embargo, el PES señaló que esperarán hasta que avancen más el proceso electoral para hacer la postulación de manera oficial, pues buscan que el aspirante a la candidatura sea quien se quedé con el cargo que actualmente ocupa el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

"El @PESNacionalMX busca a ciudadanos que estén dispuestos a hacer la cosas bien. @HipolitoMoraMX es un hombre que ha demostrado que quiere lo mejor para sus paisanos en #Michoacan", compartió el Partido de Encuentro Social a través de sus redes sociales.

Durante la presentación de su aspiración, Hipólito Mora señaló que las armas no son las vías para enfrentar los diversos problemas que enfrenta la entidad, además señaló que en su recorridó por las comunidades de Michoacán, será acompañado de seguridad privada debido a que admitió tener enemigos.

Hipólito Mora y José Manuel Mireles, el sub delegado del ISSSTE, quien falleció semanas atrás a causa del Covid-19, en conjunto con Juan José Farias, Estanislao Beltran y José Francisco Rangel, conformaron los grupos autodefensas del estado de Michoacán, esto debido a la violencia que se generó en la endidad debido a la presencia de los Cárteles, quienes generaban violencia contra las poblaciones.

La presencia de estos grupos surgió luego de que los comuneros se cansarán de los abusos de los Caballeros Templarios, quienes cobraban cuotas y violentaban a las poblaciones ubicadas en Jalisco, Michoacán y Guerrero, además de la corrupción de parte de las autoridades estatales.

Poco antes de la muerte del ex lider autodefensa y sub delegado del ISSSTE, José Manuel Mireles, de manera extraoficial señalaban que el partido político de Morena buscaba integrar al autodefensa en su planilla como candidato para la Gubernatura de Michoacán, sin embargo, esta versión no fue confirmada y tras su deceso esta versión quedó anulada.

Escándalos de Hipólito Mora

Fue en el año del 2014 cuando el ex fundador de las autodefensas Hipólito Mora fue detenido debido a que se le acusaba de mantener nexos con el narco, señalando que él desconocía las acciones que se habían acordado por parte del Gobierno Federal, acusó durante su liberación a un medio nacional.

Candidato a la Gubernatura de Michoacán, Hipólito Mora

Además señaló que mantenían encerrados a sus compañeros dentro de un rancho, en donde los tenían privados de su libertad, “quieren quitarnos las armas y yo les di la orden de no hacerlo, si las entregamos nos matan y primero nos defendemos”, señaló el ex lider autodefensas.

Los pobladores de La Ruana se movilizaron durante horas para manifestarse con el objetivo de la liberación del activista, quien apenas días antes se habría manifestado por las calles del estado de Michoacán pidiendo apoyo a la población por la justicia social.