Historias de dolor; reclusorios en Sinaloa

Hablar del penal de Aguaruto es internarse en la historia de inseguridad de Sinaloa y de México por años consecutivos. Dirigirlo no ha sido una labor de la que cualquiera puede salir invicto. Ni comandantes ni militares ni civiles han podido evitar que dentro de él ocurran asesinatos o fugas, lo dicen las cifras oficiales.

Tan solo del 2005 al 2016 fueron asesinados dentro del penal de Aguaruto 63 reclusos; mientras que del 2014 al 2018 se fugaron seis reos que han acaparado las noticias nacionales e internacionales.

El autogobierno, los sobornos, los lujos y la violencia dentro han sido revelados en videos, conferencias de prensas e investigaciones oficiales, porque tampoco se ha logrado elevar de manera significativa la base del respeto a los derechos humanos y la reinserción social, como lo señala el artículo 18 de la Constitución y que mide la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La vida tras los muros

Entrar como visitante al penal de Aguaruto debe hacerse bajo protocolo. La primera espera se da bajo el sol, aunque se puede tomar asiento. Antes del equipo de EL DEBATE entran familias, algunas de ellas llevan abanicos; otras televisores de 32 pulgadas, como lo permite la ley.

Un mini altar dentro del cuarto. Foto: El Debate

La verificación de seguridad inicia entre puertas eléctricas y videovigilancia que se sostienen por muros antiguos con pintura vieja. Se entrega una identificación; y otra más permite el ingreso.

—Pase por aquí y sonría a la cámara —dicen las custodias, que son cinco.

—¿Y los rayos X? —se cuestiona.

—Esos tiene rato que no están funcionando —replican.

Por lo tanto, somos introducidos en un pequeño vestidor cerrado donde las custodias hacen la revisión de seguridad a tocamientos. De ahí, se abren las puertas de lo que parece una ciudad que se ha quedado en los años 80. No está sucia: está vieja.

Área de acceso a uno los módulos. Foto: El Debate

En el aire pesa la historia de violencia, asesinatos, tráfico de drogas, adicciones, tráfico de menores y problemas mentales que tienen ahí más de 2 mil 114 reclusos, de los cuales solo 77 son mujeres.

Para el mediodía recorremos un tramo de tierra mientras llegamos a la zona de mujeres, el único sitio al que la autoridad permitió el acceso para realizar este reportaje.

Ahí está otro punto de seguridad. Es cerrado con los mismos muros, pero con tramos de maya ciclónica. El pasillo principal luce pintado de blanco y lo han decorado con cuadros de paisajes hechos a mano. Desde la segunda planta nos miran las reclusas, que están a la expectativa.

Una policía llena una formulario. Foto: El Debate

Llegamos hasta el comedor, donde comienzan a aglomerarse más de treinta de ellas. Salen de sus cuartos; otras más llegan desde el patio: están por comer menudo.

El comedor del módulo principal tiene las paredes de color violeta y cuenta con una sola mesa. En la pared más grande están dos teléfonos, ahí pueden hacer llamadas registrados a sus familiares con tarjetas telefónicas.

Algunas reclusas lucen sonrientes y se acercan a saludar; otras se retraen. Algunas lucen pálidas y ojerosas; otras más han ganado peso. No pueden ocultar entre el murmullo su dolor, su ansiedad, incluso su enojo de saberse dentro.

Tienen un acercamiento con el director del penal de Aguaruto, Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, que llegó desde el 2018 al mando, y también saludan al director de Prevención y Reinserción Social en el estado, Gustavo Romero Rosas, quienes acompañan el recorrido.

Ellos no son personajes ajenos, entablan conversaciones sobre el Día del Niño y el Día de la Madre, que fueron festejados en sus meses respectivos. Se hablan directamente por su nombre.

Entre la ansiedad de ver caras nuevas, algunas comienzan a contar cómo realizan manualidades dentro, las cuales luego pueden vender. Muestran su propia tienda y hablan del deporte. Duermen en cuartos compartidos de dos reclusas. Algunas cuentan con cooler; otras con aire acondicionado.

Área donde las reas realizan llamadas a sus familiares. Foto: El Debate

De las 77 mujeres recluidas, once son madres; sin embargo, solo cinco niños viven en el penal.

De acuerdo con la ley, solo pueden estar ahí los pequeños de hasta tres años. Dependiendo cada estado, en Sinaloa se da la excepción de que permanezcan hasta los diez años en caso de que no haya un familiar que pueda hacerse cargo de la custodia.

Aquellas que son madres cuentan también con el acceso a un área llamada ludoteca, que es un espacio refrigerado con juegos, libros y sillas. Ahí sus hijos pueden convivir en un sitio más parecido a la niñez que se merecen, pero que los actos ilícitos de sus madres les ha arrebatado.

Omisiones y estándar internacional

Pero hablar del sistema penitenciario en el resto del estado también es hablar de acontecimientos como fugas, asesinatos y suicidios. De acuerdo con un acceso a la información solicitado por esta casa editorial, en El Castillo, de Mazatlán, con una población actual de 1217 reos, se registraron del 2005 al 2015 56 asesinatos.

Aspectos de una cocina en la cárcel. Foto: El Debate

Esto mientras que del 2014 al 2016 se perpetraron tres fugas. En el penal de los Goros II, de Los Mochis, únicamente se ha registrado una fuga, en 2015; mientras que del 2005 al 2015 han ocurrido dos asesinatos.

Dicho centro cuenta con una población penitenciaría de 1019 reos. En el caso de Angostura, no se obtuvieron reportes, de acuerdo con el acceso a la información entregado.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recomendado que en todos los penales de Sinaloa se preste importancia al autogobierno y cogobiernos por parte de los reos; así como a la presencia de cobros, extorsión y sobornos, entre otros.

Hasta hace poco más de cinco meses, el teniente coronel Gustavo Romero Rosas ha estado a cargo de los penales en el estado como director de Prevención y Reinserción Social.

Ante dicho panorama, aseguró en entrevista desde el penal que ni en Aguaruto ni el resto de los penales ubicados en Ahome, Mazatlán y Angostura existe el cogobierno que mencionan algunas organizaciones civiles y dependencias, al menos no durante su reciente gestión, puntualizó.

Además, se negó a abundar sobre situaciones anteriores que hayan ocurrido, como fugas y el lujo de algunos presos. Sin embargo, reconoció que no había una debida atención por gente que le antecedía en el cargo: «¿Cómo encuentro yo? Básicamente un buen trabajo por parte de los directores, debo de decirlo, pero este tiempo yo a lo que me he abocado, y siempre he hecho es no criticar administraciones anteriores, sino con mi experiencia y conocimiento modesto ver qué es lo que no funciona y quitarlo, y mejorar aquello que está funcionando».

Asimismo, señaló que han ido contra la corrupción y la petición de dinero a las familias: «Cero dinero de manera lícita, y eso es una forma de decir que cada quien haga su tarea».

Además, indicó que, a su llegada, sí se encontraron con la existencia de objetos no permitidos, pero decidió omitir las especificaciones debido a que se encuentra en proceso de investigación.

En 2017, bajo la instrucción precisa del gobernador Quirino Ordaz Coppel, se desmantelaron celdas de lujo. De acuerdo con la autoridad estatal, fueron encontrados en el penal de Aguaruto 75 televisores de plasma, 32 DVD, 25 televisores análogas, 12 consolas Play Station, 8 X-Box, 20 puntas y 4 refrigeradores, entre otros artículos.

«Como director, mi primera responsabilidad es garantizar la integridad física del interno, de las familias, de los abogados y del equipo de trabajo del penal, que principalmente es con seguridad y custodia», expuso el director de extracción militar.

Sobre cómo ha dado frente a las recomendaciones de Derechos Humanos, Gustavo Romero Rosas señaló que su compromiso parte del buen trato y el respeto a ellos y a sus familias.

El teniente comentó que hace unas semanas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó una nueva visita a los penales en Culiacán y Los Mochis, y hasta el momento no ha tendido el reporte de alguna anomalía.

Hasta hace poco, contó que se aprobó la figura de jefe de módulo, que consiste en que un preso es nombrado así para atender las necesidades y hacérselas saber a dirección. Esto no impide el trato directo que como autoridad tienen con el resto de los reos ni tampoco otorgar poder a esta figura, según subrayó.

Derechos Humanos

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se emite anualmente y se elabora con base en criterios nacionales e internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, indica que el penal de Aguaruto es el único en Sinaloa que obtuvo una calificación aprobatoria de 6.16.

Esto mientras que el penal de Goros II, de la ciudad de Los Mochis, obtuvo 5.47; El Castillo, en Mazatlán, 5.83; y el centro penitenciario regional del Évora, en Angostura, con la calificación más baja: 5.1.

El teniente coronel Romero Rosas comenta que lo primero es el respeto a los derechos humanos y garantizar su integridad física; el segundo es el trabajo, como una terapia ocupacional y una forma de desarrollar un oficio, arte, profesional, industria o comercio.

«Yo he encontrado en este momento que el hecho de convivir con ellos, meterte en la población con ellos, decirles que somos un equipo, yo como director, va a ayudarles a que se respeten, a que se respeten sus familias, que se les dé el tratamiento que debe ser», dijo.

Sostuvo que la dinámica de los directores es que ellos cumplan y que no sean simuladores del cumplimiento de la ley, sino que, objetivamente, aquello que se instruya por su parte se cumpla, al considerarlo como la única forma de incrementar las valoraciones en derechos humanos: «Partiendo de las anomalías que hay, tenemos instalaciones viejas, donde se requiere un recurso para mantenimiento ir priorizando, y, en esa medida, darle la vida continua de autosuficiente y del verdadero objeto del sistema penitenciario, que es la reinserción social y evitar la reincidencia», dijo Romero Rosas.

Explicó que han tenido fallas en el sistema de videovigilancia derivado de la antigüedad del equipo, la capacidad de almacenamiento y algunos apagones por trabajos de la Comisión Federal de Electricidad.

Cuando esto ocurre, aseguró que se suple con vigilancia y patrullaje.

Lo que negó categóricamente es que al menos en su administración hayan ocurrido situaciones de motines, intentos de fuga o portación de drogas: «No ha habido ninguna riña, y tocamos madera, que eso no ocurra, ni intento de suicidio o violación. El mensaje es claro para ellos, pórtense bien», dijo.

Pero el reto también ocurre sobre los custodios que ahí laboran. Al considerar que su trabajo de 24 por 24 era muy pesado, decidieron que trabajen 24 por 48 horas de descanso. Además de que se ha dotado de uniformes, motocicletas de vigilancia y el mejoramiento del alimento.

Ordenamiento

Tan solo en 2019 se han impartido alrededor de 211 talleres en todo Sinaloa para los internos, entre herrería, carpintería, costura, artesanía y manualidades, mismos que les han permitido realizar exposiciones para vender sus productos: «Estamos buscando darle una forma administrativa y jurídica a la industria penitenciara en el estado de Sinaloa, con una figura jurídica, crear el acta constitutiva, donde vamos a formalizarlo, hacer el registro ante economía, para darle una razón social. Todas estas actividades, formalizarlas y buscar mercados para ellos», indicó.

Además de que se les permita colocar los productos en tiendas departamentales y desarrollar páginas de internet con la venta.

A partir de esto, explicó que el manejo de dinero se da de manera directa con los presos, y ellos deciden qué ruta darle junto a su familia.

En dicho contexto, vio vital que en Sinaloa se deje de pedir la carta de no antecedentes penales para otorgar derechos como el trabajo, ya que es paradójico que durante la reclusión se prepare a los ciudadanos con un oficio y profesión para que sean personas de bien y, por otro lado, se cierren las puertas.

En los penales de Sinaloa todavía se tienen módulos que corresponden a presos con problemas psiquiátricos que deben seguir un tratamiento específico, de acuerdo con su caso.

En el caso de los presos con adicciones, Gustavo Romero Rosas reveló que se lleva a cabo un programa llamado Tú Puedes, en donde se somete a un tratamiento por cien días de desintoxicación corporal, terapia psicológica y trabajo social.

El acceso a la información reveló además que se tiene el registro de dos mujeres y cinco hombres con cáncer, así como ocho mujeres y 112 hombres que son atendidos por diabetes.

Hace algunas semanas se subscribió un convenio para que además del servicio médico que se recibe por parte de la Secretaría de Salud, se dé la atención médica especializada.

Artículo 18 Sobre la Ejecución penal

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para el prevé la ley.

Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Derechos por maternidad

El artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario.

En su párrafo IV señala que, además de los derechos generales, las mujeres pueden conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de 3 años a fin de que pueda permanecer con la madre en el centro penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables.