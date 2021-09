¡Histórico! Abandona Federación Grito en Dolores Hidalgo, Guanajuato

Guanajuato .-El Gobierno federal no envió a ningún representante a la ceremonia del Grito de Independencia en Dolores Hidalgo, Municipio de Guanajuato considerado cuna de este movimiento armado hace 211 años.

En 2019, Olga Sánchez Cordero asistió como representante, y en 2020, estuvo el Comandante de la Región 12 Militar, Norberto Cortés, pero en esta ocasión la Administración estatal no fue informada de esta representación.

"El año pasado no vino nadie, bueno participó el general de la zona, y en 2019 fue Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. Ahora no confirmó nadie del Gobierno federal y no asignaron representación, es un hecho que no asignaron a nadie, si estuviera alguien del Ejército no es que nos avisaron que sea en representación", dijo la fuente en entrevista.

En los actos protocolarios previos, tampoco hubo ningún funcionario que asistiera en representación de la Federación.

El Mandatario Diego Sinhue Rodríguez fue acompañado por autoridades locales en el evento patrio realizado sobre el atrio de la Parroquia de Dolores y Jardín Hidalgo.

Posterior a las 23:00 horas, el Gobernador lanzó vivas para Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos, Josefa Ortíz de Domínguez, maestras y maestros de Guanajuato, personal de Salud y Dolores Hidalgo.

"En el año del 200 aniversario de la consumación de la Independencia de nuestro País, y desde las tierras donde nació México, gritemos fuerte: ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!", expresó en micrófono.