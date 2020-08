Hizo crecer a "El Marro" corrupción en Pemex: Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato

Guanajuato.- El crecimiento que tuvo el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato no se puede entender sin la corrupción dentro de la refinería de Pemex en Salamanca, advierte el Gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

En entrevista para Entredichos señala que, tras la captura de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", se registra una tendencia a la baja en el número de homicidios al tiempo que se ha desarticulado a grupos delicuenciales.

"Se ha ido desmantelando a este grupo criminal, más de 860 detenidos a partir de que empezó este operativo el 3 de marzo de 2019", asegura.

"Del otro grupo criminal (Cártel Jalisco Nueva Generación) se han detenido a más de 800 personas en este mismo periodo".

Para el mandatario panista, es necesario fortalecer a la Policía Municipal para construir la seguridad desde lo local.

Es un grupo que surge en 2014, toma el mando en 2017 este hombre, José Antonio Yépez, y crece exorbitantemente, en un estado reconocido por su crecimiento economico ¿cómo es que ocurrió eso?

Sin duda con una gran corrupción, sobre todo de la paraestatal de Pemex, ahí se tiene que dimensionar con la gran cantidad de pipas que robaban, de ductos y de adentro de la refinería.

Hubo una gran complacencia para que pudiera crecer a estos niveles.

La colusión que existía en el anterior Gobierno federal estaba muy clara con las autoridades de Pemex y las autoridades federales, y algunas complicidades municipales.

- De acuerdo con las primeras audiencias que tuvo José Antonio Yépez, estaban involucrados militares, policías federales, 9 policías municipales. ¿Ahí cuántos detenidos llevamos?

Se han detenido varios policías municipales, lo que pasa es que esto se deriva de una vinculación a proceso (de 'El Marro'), por el delito de robo de combustible, que es federal.

- Hay funcionarios de Pemex también.

Así es. Corresponde al Gobierno federal la pesquisa de esta investigación. Por lo que respecta a nosotros, los delitos que cometió en Guanajuato por secuestro, hay cinco personas detenidas y algunos más por homicidios.

- ¿No les dan datos de a cuántos oficiales de la Guardia Nacional, o lo que fue la Policía Federal, o del Ejército, fueron detenidos?

Nosotros no tenemos esa información, es una investigación federal. Pero no se puede entender el crecimiento de este grupo criminal sin la corrupción adentro de Pemex.

Era impresionante la cantidad de pipas que se robaban de adentro de la refinería, que salían sin factura, además de todo lo de los ductos.

-¿Va a reestructurar a las Policías Municipales, las va a desaparecer?

No, hay que reestructurarlas. Yo creo que el peor error que se cometió en un pasado fue el Mando Único. Necesitamos entender que la Policía Municipal es fundamental para construir la seguridad.

La seguridad se construye desde lo local, y en ese sentido, cree un decálogo de acciones para devolverle la paz a Guanajuato. Una de ellas es el fortalecimiento de policías municipales. Dispuse de 600 millones de pesos para los municipios, no para el estado, para que puedan comprar patrullas, capacitarse, equipamiento y demás. Hemos estado apoyando, reconfigurando, a través de un consejo ciudadano que se creó, a las policías municipales, porque creemos y estamos convencidos que es la clave para construir la seguridad desde lo local, desde abajo.

Usted no está por el Mando Único, está con la policías municipales, el saneamiento de éstas ¿para cuándo?

Es un proceso que inicia con las pruebas de control de confianza, necesitamos seguir reforzando que las pruebas se hagan, aunque no son 100 por ciento una grantia de que puedan estarse involucrando a posteriori, pero si es un filtro más; el otro es la capacitación y formación.

Diego Sinhue Rodrgíguez Vallejo durante su entrevista para Entredichos. Foto: Reforma

Y muy importante, exigimos a los municipios que, para acceder a este fondo, tienen que pagarle mejor a los policías. Hoy la Policia Estatal es la mejor pagada.

-¿Está satisfecho con su Fiscal Zamarripa y con su Secretario de Seguridad?

Sí. Creo que les dimos el voto de confianza y no nos han defraudado. Hay mucho por hacer, todavía no echamos campanas al vuelo, pero si vemos de a partir del operativo que yo llego a la fecha hay más de mil 200 presos condenados ya con sentencia en el estado.

-¿Usted ya ve corregida la relación Estado-Federación en esta materia?

Quisiera separar el tema político del operativo. Con el Ejército y con la Marina, y con la Guardia, nunca hemos tenido ningún problema, evidentemente el tema político luego se entrelaza. Parafraseando al Secretario Durazo, en una reunión de Gobernadores nos decía que el tema de la seguridad tendría que ser el terreno de la neutralidad política, y yo coincido. La seguridad no se puede politizar y menos partidizar.

En un momento hubo una tensión, pero la pudimos resolver con la visita del Presidente y platicando de frente con todos los actores.

¿Cómo es su relación con el Presidente ahora?

Es buena, de respeto, de cordialidad, pero sobre todo en materia de seguridad.

-Por ahí de abril leyó un comunicado de los Gobernadores de Acción Nacional, proponiendo un plan emergente económico.

Hay muy poco apoyo del Gobierno federal a los empresarios, a quienes generan los empleos. Porque los Gobiernos no generamos empleos, son los empresarios. Me dediqué mejor yo a crear nuestros propios programas.

-Discrepa de la política seguida por el Gobierno federal.

Totalmente. Porque la mejor manera de acabar con la pobreza es generando riqueza, y la genera quien se atreve a emprender un negocio y es a quienes hay que apoyar.

El empleo es la única forma para sacar definitivamente de la pobreza a una persona, las dádivas, las entregas, los apoyos se vuelven, a veces, en un círculo vicioso que mantiene a las personas en la pobreza.

-¿Han creado tres (alianzas de Gobernadores), la Conago ya no sirve?

Ha perdido mucha fuerza, porque el buscar unanimidad en todos los actores es complicado. La Alianza Centro-Bajío es una alianza meramente estratégica por la vecindad de cinco estados, y quiere convertirse en la región más competitiva de América Latina; la GOAN es una alianza partidista, todos los Gobernadores afiliados a Acción Nacional; y la Alianza Federalista es una alianza de los Gobernadores que creemos en el verdadero federalismo.

-Este miércoles se reúne el Presidente con la Conago. ¿Qué espera?

Un diálogo abierto, no sordo. Es importante escuchar al Presidente pero igual es importante que nos escuche. Se han planteado temas importantes, como la pandemia, el crecimiento económico, el presupuesto, la repartición de los recursos.

-¿Está por la integración de un frente opositor amplio en la elección del 2021?

A mí muchas veces me han preguntado ¿tú eres un Gobernador de Oposición? De entrada no, yo no soy un Gobernador de Oposición, no creo que deba haber gobernadores de oposición, nuestra labor es, en mi caso, Gobernar para todos lo guanajuatenses hayan votado o no por mí, sean o no de mi partido, los Gobiernos debemos ser facilitadores para que el País cumpla sus metas.

