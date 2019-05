Hombre asesina a su exnovia y se come su corazón en Chiapas

Chiapas.- Un hombre asesinó a su exnovia y le sacó el corazón para comérselo en el año 2012 en Tuxtla Gutierrez, a los días del crimen fue capturado sin embargo en febrero de este año fue liberado.

Jimmy Virgilio mejor conocido como "El Canibal de Tuxtla" fue detenido el 15 de mayo del 2012 e ingresado al penal "El Amante" por el asesinato de su exnovia Wendy "N" la cual tenía 19 años, los restos de la joven estaban debajo de un puente de la Ciudad de Tuxtla Gutierez.

Antes de que cometiera el crimen Jimmy grabo un video donde afilaba un par de cuchillos y relataba lo que le haría a su exnovia, cuando fue detenido confesó todo pero solicitó un amparo alegando de que lo habían torturado para confesar el crimen por lo que fue liberado en febrero de este año.

Pero el día jueves, 23 de mayo, fue arrestado de nuevo e ingresado a el penal "El Amante" donde tendrá que pasar 50 años de prisión si se encuentra culpable del feminicidio.

Jorge Luis Llaven Abarca fiscal general del estado confirmo que fue reaprendido el #feminicida Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, responsable del asesinato de Wendy Lizzet Ochoa, podría recibir una pena hasta de 50 años de prisión. — arturo valdez (@ARTUROVALDEZSA) 23 de mayo de 2019

El 28 de abril del 2012 Wendy, quien era estudiante de preparatoria en una escuela de Tuxtla Gutierrez, dejó de tener comunicación con sus familiares los cuales vivían en Mapastepec, a no tener respuestas de ella acudieron a Tuxtla para localizarla.

Al llegar a la casa que la joven rentaba no la encontraron, su papá de forma angustiada acudió a la PGJE quienes la buscaron por dos semanas sin tener pistas.

El miércoles 2 de mayo del 2012 fue localizada la cabeza de la joven debajo de un puente, a los días fueron localizados partes de pies y brazos más adelante del primer hallazgo, se pensaba que se trataba de un hombre de 45 años ya que las partes estaban muy descompuestas.

La cabeza de la joven solo tenía un poco de cabello, la piel acartonada y le habían rebanado el rostro, peritos pensaban que animales habían comido la piel pero con los exámenes pudieron hallar que no se trataba de un hombre si no de una mujer joven y que rostro no había sido devorado si no mutilado con cortes finos como los de un cirujano plástico.

El padre de la víctima fue contactado el no creía que fuese su hija por lo que le dijo al dentista que atendía a su hija que le hiciera un estudio dental, los cuales confirmaron que en realidad se trataba de Wendy.

Wendy había terminado con Jimmy Virgilio, de 33 años en aquel entonces, en octubre del 2011 ya que intentó asesinarla, la joven lo denuncio y pidió una orden de aprehensión por golpes y amenazas ante la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer.

Por ese antecedentes comenzaron a buscarlo, el 15 de mayo el hombre fue detenido y confesó todo el crimen.

Jimmy Virgilio conocía los horarios de su expareja, cuando ella salió de clases la secuestró, ato de manos y pies, cubrió su boca y la cortó a pedazos frente a una cámara.

Puso las partes de la joven en bolsas negras pero antes sacó el corazón de la joven y se lo comió, le cortó el rostro para que nadie la reconociera.