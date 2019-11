Hombre denuncia maltrato por parte de su mujer en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Una mujer golpeó e intentó estrangular a su esposo frente a sus hijos tras una discusión, tras el maltrato por parte de la fémina la víctima acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para poner una denuncia en contra de su pareja, sin embargo fue ignorado.

"Yo puse mi denuncia por agresiones; arrestaron a mi mujer únicamente por 36 horas, en cuento las cumplió, acudió a agredirme de nueva cuenta y nos echó de la casa a mis hijos y a mí. Las autoridades no responden coomo yo esperaba porque se trata de un hombre el que está siendo víctima de la violencia familiar y no una mujer. Me puede que mis hijos también están sufriendo", dijo el afectado.

La agresora responde al nombre de Rocío H.H, de 31 años, su esposo es Leonel P.R., de 35 años de edad, ambos tienen tres hijos en común de 12, 9 y 5 años de edad, así lo informó Netnoticias.

El hombre también manifestó que presuntamente recibió burlas por parte de las autoridades por ser maltratado por una persona del sexo femenino, además mencionó que estos hechos no son de ahora, hace dos años Rocío le abrió la cabeza y le ocasionó una herida que requirió puntadas.

Leonel pide apoyo para que le permitan entrar a su vivienda que él adquirió con su crédito Infonavit mucho antes de que se casara con Rocío, mismo domicilio de donde fue sacado junto a sus tres hijos por su esposa y en donde supuestamente la mujer señaló que metía a su amante mientras él trabajaba.

El padre de familia solo busca que anulen su matrimonio o le concedan el divorcio, pero lo que más anhela es recuperar su casa y que le otorguen la custodia de sus hijos.