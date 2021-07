Hombre muere al recibir vacuna Covid-19 de AstraZeneca en Durango

Durango.- Un hombre de 46 años murió tras recibir la vacuna Covid-19 de AstraZeneca en Durango, hasta el momento la Secretaria de Salud del Estado no ha dado a conocer as causas del fallecimiento ya que están en espera de los resultados de la autopsia

La muerte del hombre se registró la mañana de este miércoles, 21 de julio, en la Feria Nacional Durango, el sujeto recibió la primera dosis de la vacuna Covid-19 y a los cinco minutos, mientras estaba en la zona de observación comenzó a tener convulsiones y un paro cardiaco que terminó con su vida.

Tras el fallecimiento el secretario de Salud del Estado, Sergio González, dijo que era irresponsable dar a conocer las causas de la muerte ya que apenas se le iba a realizar la autopsia y los estudios científicos para determinar que fue lo que provocó el fallecimiento.

Leer más: "Vengo aguantando hambre, mi mami murió": el desgarrador llanto de un niño al llegar a USA

González también aseguró que la reacción que tuvo el hombre al ser vacunados no es algo que causa la vacuna, por lo que se necesita hacer una investigación exhaustiva.

Las reacciones que causa una vacuna no son como las que se tuvo. Definitivamente no. Es lo que vamos a ver, porque realmente no caen súbitamente como sucedió"