Hombre quema con ácido a ex esposa por negarse a volver con él

Estado de México.- Han pasado más de 5 años de que Carmen entró de urgencia a un hospital, la causa quemaduras en el rostro por ácido.

Su ex esposo fue el agresor y su acción fue resultado que la mujer se negó a regresar con él, luego de tener varios días peleados.

Alrededor de las 8:00 am "llegó a la casa y me preguntó que si iba a regresar con él, yo le dije que no", de inmediato pasó lo peor.

"Tras mi respuesta el dio unos pasos para atrás (yo pensaba que se iba a ir de la casa), pero fue para abrir la botella de ácido (...), 'si no vas a ser mía, no serás de nadie', me dijo y me aventó el ácido", narró Carmen.

Prevenir, es tarea de todos pic.twitter.com/9Km3Az8biJ — Carmen Anchez (@CarmenS87029922) September 18, 2019

Los hechos ocurrieron el 20 de febrero del año 2014 en Naucalpan, Estado de México.

Según detalla Grupo Formula la mujer, de 36 años, estuvo a lado de su esposo durante casi 10 años, sin embargo, tras sufrir violencia psicológica y física decidió abandonarlo, situación que no le gustó a él.

Tras la agresión física que recibió (quemaduras por ácido) Carmen se ha sometido a más de 50 cirugías por lo ocurrido permaneció en el hospital casi 9 meses.

Por su parte el agresor actualmente se encuentra prófugo de la justicia y lo buscan por “lesiones dolosas”.