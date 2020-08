Homenajean a bombero de Uruapan que perdió la batalla contra el Covid-19

Uruapan, Michoacán. - Homenajean a Ramiro Palencia, un paramedico de Protección Civil Municipal y Bombero Voluntario de Uruapan, Michoacán, quien se contagió de Covid-19 y lamentablemente no supero la enfermedad, de acuerdo a la información públicada a través de las dependencias gubernamentales.

A través de una imagen compartida por redes sociales, el Ayuntamiento de Uruapan lamentó la muerte del elemento de bomberos de la entidad, señalando la triste perdida y compartiendo su pesame a los familiares.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"El H. Ayuntamiento de Uruapan se une a la pena que embarga a familiares y amigos de Ramiro Palencia González, por sus sensible fallecimiento, nos unimos en oración para que encuentren pronta resignación a tan lamentable perdida" se puede leer en la imagen que compartió la dependencia en su cuenta de Facebook.

Según los medios locales, este viernes los cuerpos de bomberos activaron las sirenas, sin embargo, no era para atender una emergencia, sino, para homenajear a su compañero quien había perdido la batalla contra el Coronavirus.

Asimismo, señalan que durante las ultimas semanas se encargo de realizar traslados de pacientes Covid-19 en Uruapan y la región, y aunque usaba su equipo especial para evitar contagios, aún así se contagio y lamentablemente perdió la vida ante la enfermedad.

Silvano Aureoles pide a funcionarios ser responsables

Ante el aumento de casos de coronavirus y siendo uno de los meses más mortales para la entidad, hace una semana el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, solicitó a la sociedad y a los funcionarios del estado atender las medidas preventivas, así como a los trabajadores públicos ser responsables y poner el ejemplo.

Imagen compartida por el Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles hizo un llamado a los funcionarios del estado, así como a los trabajadores públicos de los tres niveles de gobierno, en que sean los primeros en acatar las medidas preventivas y de protección a fin de evitar la propagación del Covid-19.

Silvano Aureles, les señaló a las y los funcionarios que al no cuidarse y no atender las medidas preventivas, no solo ponen en riesgo su estado de salud, sino que también pueden contagiar a sus seres queridos o personas que pertenezcan al grupo de riesgo.

Hasta el último reporte de la Secretaría de Salud Michoacán, los casos de la enfermedad en la entidad se reportaban de la siguiente manera 14 mil 469 casos confirmados, 1 mil 123 defunciones, 21 mil 387 casos negativos, así como 11 mil 533 personas recuperadas de la enfermedad.

También puedes leer:

Michoacán: Medidas sanitaria del Coronavirus ante Nueva Normalidad hoy 27 de agosto

Regreso a clases en Michoacán; casi un millón y medio de niños, niñas y adolescentes inician la escuela virtual

Seamos los primeros en poner el ejemplo: señaló Aureoles Gobernador de Michoacán a funcionarios